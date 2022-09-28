2022韓國水協料理大會 REVU台灣攜孫榮、胃酸人推韓水產
2022韓國水產食品料理大會已於9月順利落幕，REVU台灣與韓國水產品台北貿易支援中心(韓國水協)駐台負責人金輝政處長邀請了知名韓國網紅胃酸人擔任活動主持人，與有快手五星級韓廚之名的孫榮Kai Son老師來擔任評審，共計邀請了六組對於料理相當有心得的網紅們到現場參與，運用韓國水產品食材創作創意的韓式料理，參加者們發揮創意，將韓國魚豆腐變身為Pizza、大家熟悉的韓式魚板也成為特色炸魚板，精彩美味讓孫榮老師也大讚：有很棒的創意和令人驚豔的味道！
韓國水協希望透過水產食品料理大會將韓國水產食品的美味介紹給台灣的消費者，今年REVU台灣運用自家網紅招募平台作為活動招募，參加者報名踴躍，延續到線下的活動熱鬧非凡，除了主持人胃酸人現場發揮創意運用冷凍白帶魚片做了一道「韓式辣燉白帶魚」之外，每一位參加者都用盡心思準備了厲害的創意料理，將韓國水產食品的特色發揮到極致；評審之一的孫榮老師也在現場特別分享了韓式食材的特色與料理手法，針對每一位參賽者的料理仔細聆聽料理的創意和想法，搭配現場試吃的口味給予建議和評分，每一位現場的參加者都收獲斐然。
根據餐飲科技業者iCHEF發布的2019～2021《餐飲景氣白皮書》顯示，韓式料理餐廳在台灣3年內成長3倍，這波韓食熱也有益於韓國食品在台灣的銷售；韓國政府為了要將水產推廣到更多地區而推出了K·Fish認證品牌，運用規格化的認證方式保障產品品質，讓全世界各地的消費者都可以買到品質良好且容易料理的韓國水產食品，在台灣很受歡迎的波浪魚板串、魷魚蔬菜煎餅、明太魚肉、釜山雙醬魚板炒年糕等等，都有K·Fish認證商品可以購買。
韓式料理在台灣受歡迎的程度持續攀升，能夠自行在家料理的韓國食材同樣也有愈來愈多消費者有意願在家嘗試，無論是還原道地的韓國口味，或是依照喜好自行烹調創意風味，都要注意選購具備有品質保障的認證商品；2022年韓國水產食品料理大會在REVU台灣與韓國水協合作下順利落幕，所有參加者也都發揮了極為精巧的創意，將品質精良的韓國水產食品們變身成為各式美味佳餚，預計明年會有更多不同的韓國水產食品進入台灣供民眾選購。