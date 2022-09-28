特企／跟上手搖新風潮！義美錫蘭紅茶凍 全家獨賣新上市
今（2022）年手搖飲最熱門的品項之一非「茶凍飲」莫屬啦！而近年因應疫情在家，DIY料理、飲品的風氣漸盛，義美聽到大眾的心聲推出新品。到全家除了購買義美錫蘭紅茶、義美鮮奶茶等全家必買的義美飲品以外，義美新推出的冷藏點心「100%的錫蘭紅茶凍」也是必買清單，輕鬆組合就可以做出繽紛療癒的自製茶凍飲，簡單又好喝！
「義美錫蘭紅茶凍」於全家9月21日新上市，全家粉絲已經都在團購啦！以全家限定款的盒裝亮相販售，成分是100%斯里蘭卡錫蘭紅茶，成分單純，無防腐劑，且標榜不添加人工香料、人工色素；口感Q彈、味道清新爽口，並帶有淡淡的紅茶清香，安心成分符合現在消費者對食品的把關，更方便上班族、學生族群到全家購買作為日常的小點心。有吃過的消費者都表示茶香濃郁、不死甜，單吃好吃，放到各種飲品中也能立即幫飲品升級。現在一杯加茶凍的手搖飲動輒就要七、八十元，在家自製飲料，實惠又安心，還可以嘗試自己做出專屬特調。除了適合網美們拍照上傳IG，好喝又繽紛吸睛的茶凍飲也可以自己做!不僅成就感滿滿，隨時都能快速完整滿足想買手搖飲的慾望，喝得又安心！
紅茶凍拿鐵：義美紅茶一罐+義美錫蘭紅茶凍一盒
蜜香紅茶凍飲：義美蜂蜜紅茶一罐+義美錫蘭紅茶凍一盒
檸檬氣泡茶凍飲：數個檸檬切片+氣泡水一瓶+義美錫蘭紅茶凍一盒
錫蘭紅茶奶蓋凍：液態鮮奶油打發+義美錫蘭紅茶凍一盒
茶凍飲配方簡單繽紛又好喝，現在就到全家購買「義美錫蘭紅茶凍」和義美飲品，馬上做一杯茶凍飲上傳IG吧！