綠高層稱選情「冷且悶」　續打政績牌吸票　

民進黨今（28）日下午召開中常會，提到年底九合一大選戰，據轉述秘書長林錫耀指出，民進黨的選情冷且悶，選舉議題零碎，還有一些「事件與雜音」，也許比較慢熱但預估投票率能達6成5，在野黨想要亂中取勝，認為黨內選戰一定要有主軸，中央執政6年多的成績，自豪且自信、國際都肯定，強調要大力宣傳執政成績，選民就會知道要怎麼支持；而會中未提及「周玉蔻」三個字。
據轉述林錫耀指出，選戰不到兩個月時間，選情冷且悶，選戰議題零碎，過程中還有一些「事件與雜音」，支持者也對此感到憂心，但認為或許選情比較慢熱，投票率應還是可達6成5，而在野黨想要亂中取勝。
林錫耀表示，選戰一定要有主軸，民進黨執政6年多成績，自豪且自信、國際都肯定，將針對國際、國內與地方部分進行宣傳；國際部分，世界各國與歐美都關注台灣，國內防疫受到全世界肯定，若最後執政黨沒有被認同，會有不同的解讀，強調台灣選舉全世界都在看，民主台灣大步行這票很關鍵。
國內部分，中央執政以來相當有績效，從上周開始行政院長蘇貞昌到各縣市進行說明會，執政受到肯定，選民就會知道怎麼支持；地方部分則是各處不盡相同，有的要對抗黑金，有的要終結家族政治，宣傳活動會再進行加碼，這波會有主打中央執政政績文宣，下個月則接續推出拚防疫、拼經濟文宣。