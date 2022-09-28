笑容不再！安倍昭惠淚送亡夫 日媒曝「每日借酒澆愁」
日本前首相安倍晉三7月初前往奈良為自民黨進行助選演說時遇襲，送醫不治後身亡。國葬於27日舉行，安倍家包含哥哥跟弟弟總共有7人出席，而遺孀安倍昭惠捧著安倍晉三的骨灰進場，可以看得出神情十分憔悴，在過程中也不斷落淚。有日媒報導指出，安倍晉三猝逝讓安倍昭惠深受打擊，在國葬舉行之前，除了接待來弔唁的賓客之外，她大半時間都待在家裡喝酒，向來熱愛外出的她，自安倍去世後幾乎沒有生活的動力。
安倍晉三國葬於27日下午舉行，由安倍昭惠手捧亡夫骨灰步入武道館會場，過程演奏完日本國歌全場默哀1分鐘，接著播放8分鐘回顧影片，由安倍晉三生前彈奏的《花正在開》為背景音樂。不過安倍昭惠不僅在影片播放時數度落淚，儀式過程中也頻頻拭淚，並以遺孀身份，向所有致詞者鞠躬致意，最後上台獻花時，安倍昭惠看著深愛的亡夫遺相行90度鞠躬，為送別亡夫的最後儀式劃下句點。
根據《NEWS Post Seven》報導指出，有相關人士透露，安倍晉三遇襲之後，雖然安倍昭惠在喪禮以及對外致意時，都表現得相當堅強。但自從安倍晉三離世，原本開朗外向的安倍昭惠變得十分消沉，精神狀態越發憔悴，現在連外出動力都消失，雖然她在東京家中2樓設置祭壇接待前來弔唁的賓客，但是只要沒有人時，她多數時間都將自己關在一樓房間，甚至從白天開始喝悶酒。
安倍晉三在生前是有名的「寵妻魔人」，雖然兩人膝下無子，但結縭30多年關係十分密切，但在突如其來的槍擊事件，讓兩人天人永隔。安倍昭惠在告別式上首次談到喪夫的心情時，忍住眼淚說道「一切來得太突然、像是作夢一般。明明早上8點才一起吃早餐…怎麼會突然被槍殺…」，並且感謝安倍晉三一直以來的守護，說他是最善良的人、這樣好的人恐怕已經不會再有了，最後更臉貼棺木送別亡夫。