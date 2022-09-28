綠營告發偽造警大聲明 張其強：出自警大、文字都真實
民進黨新北市長候選人林佳龍競選團隊執行總幹事何博文與發言人、律師李晏榕，今（28）日午後到新北地檢署，告發新北市長侯友宜選舉辦公室執行長張其強與發言人吳亮賢「偽造公文書」以及「行使偽造公文書」。李晏榕表示，侯辦所提出的「警大聲明」，已經由警大的法定代理人校長陳檡文說明，警大並未發表此聲明，強調事實真相只有一個，所謂正式聲明與針對個案的說明完全是天差地別的兩件事；隨後侯辦也立即召開記者會澄清，強其強出面說明整個警大聲明時間順序，強調媒體向警大索取聲明，警大隨即提供文件，隔天也致電選辦同仁，當然就是「聲明」。
何博文展示的刑事告發狀內文指出，林佳龍在23日接受專訪中提到侯友宜僅有警察大學學士學位，即在沒有任何碩士學位之情形下攻博士，顯然不合常理，表示「很奇怪」，並就侯之博士入學資格有乎合乎規範提出質疑；隔日侯選辦竟於未取得警察大學的合法授權情況下，冒用警察大學名義，偽造「就侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定」之聲明，並以「警察大學官方聲明」為名發布在媒體群組供記者發稿引用。
李晏榕表示，警大的內部規定相當清楚，針對重大新聞事件必須報請校長層級，因此校長不可能不知有此新聞回應；另外針對侯辦所公布的假聲明，究竟是「正式」或「非正式」，張其強都不敢回應，只敢由內容面說明模糊焦點，呼籲應該對外界清楚交代，不能含糊其詞，強調侯陣營今天如果為了選舉，連違法的行為都不惜觸犯，團隊已經不值得人民信任。
張其強則在稍後的記者會上表示，9月23日晚間電子媒體晚間新聞就已出現警察大學「聲明」，隨後平面媒體向警大索取「聲明」，警大公關室也隨即提供文字「聲明」，從頭到尾，都是聲明，文字也都出自警大人員之手；強調警大隨即提供的文件，當然就是「聲明」，隔天警大公關室也致電選辦同仁，證實確實有提供媒體相關內容。不過對於警大為何不發佈聲明以及什麼是「正式聲明」或「不正式聲明」，侯選辦皆表示無法代為說明，表示若進入司法程序，相關證據均有留存並會提供檢方調查，讓真相公諸於世。