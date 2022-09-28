中共20大前求維穩！中國公安「百日行動」逮捕143萬疑犯
中國自今年河北唐山6月發生的惡霸打女客人案件後，消息震驚各界也引來強力要求加強執法的呼聲與抗議。為了確保中共20大前順利，中國公安部一連串被稱為「百日行動」掃黑計畫也在昨（27）宣布成效，指出迄今共破獲刑事案件64萬餘起，並逮捕143萬多名嫌犯。
中國公安部6月25日起展開百日行動，昨日更在北京召開記者會宣布，這次行動獲得許多地方高層、市縣黨委和政府「一把手」更直接參與行動，宣揚在這100天內逮捕逾百萬人的治安整治成果。公安部治安管理局長仇保利表示，百日行動打出了警威、震懾了犯罪、守護了人民安全，更稱「為黨的廿大安保維穩工作奠定了堅實基礎」。
此外，中國公安部也表示由於20大召開在即又正逢「十一」長假，對於全國治安警戒管制將會持續從嚴實施，確保「十一」期間社會穩定，並稱今年國內包含殺人、傷害、強姦、搶劫、放火、爆炸、綁架、劫持等八類主要刑事案件處於下降趨勢，今年1至8月較去年同期減少7.8%。
不過唐山打人案雖於本月23日公開宣判，主犯陳繼志被判囚24年，其餘27名被告分別被判刑半年至11年不等。但外界仍認為雖然當局已將涉案人繩之於法，卻沒有交待背後「官方保護傘」的調查進展，難以真正消除公眾對人身安全的疑慮，河北法院理應就調查的進展向公眾有所交代。