一探秘境！圓山飯店首開西密道第二道門規劃導覽

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圓山大飯店的密道於1973年落成，是當今的世界級飯店中，唯一設有地下通道的神祕飯店；外界曾有許多傳言，有謠傳指密道直通總統府或通往士林官邸或機場。諸多的猜測與描繪讓密道出口的場域更加神祕。回顧密道的設計緣由，其實是一個避難地道。
圓山大飯店當年成立之時，因當時政局緊張之原由，賓客諸多為友邦元首及政要，為保護這些賓客的安全，在遭遇緊急突發狀況時，能迅速安全的離開飯店，當時任職圓山大飯店總經理的孔二小姐，召集建築師楊卓成與一位曾經參與第二次世界大戰碉堡建造的美籍德裔工程師，建造由鋼筋、水泥、白洋灰混合構成的密道。其中西密道全長85公尺，內有52盞防爆燈，地道內部蜿蜒迂迴，在入口處設有一段長達20公尺的滑梯道，以方便緊急逃生，滑梯道旁共有74個階梯，通過階梯後，即是水泥砌鋪的平路，一直到出口處還有第二道金屬門。
跨越超過一甲子的圓山飯店，近年來致力活化文化資產，相繼揭開東西兩條密道的神祕面紗獲得熱烈迴響，今天西密道出口之門打開重見光明，是圓山整個文化導覽的里程埤，將圓山重要的文化資產完整呈現在世人的面前，也完成了階段性的文化任務。圓山期許為台灣的旅遊標竿，我們以溫暖的人情、豐富的歷史，迎接國際旅客前來。
圓山搭配此一「尋祕圓山 密境之光」打開西密道的第二道門導覽行程，自10月1日起至12月30日止推出回饋專案，以每位原價250元付費參加圓山西密道文化導覽之賓客，每位即贈「圓山木質組合名片座」乙組。金龍餐廳、圓苑餐廳、松鶴餐廳及圓山牛排館推出凡用餐單筆消費滿770元，可享西密道文化導覽每位加購優惠價200元等優惠組合。