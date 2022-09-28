名家論壇》鄭仲嵐／國葬後的試煉　岸田國政持續迷走？

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然而於此同時，日本的國內政局也在慢慢發聲變化。在國葬隔天，官房長官松野博一隨即出席參眾兩院的營運委員會理事會，並告知10月3日將召開臨時國會。
這樣的舉動也引來在野黨不滿，日本立憲民主黨國對委員長安住淳，就批評表示：「習慣上，執政黨會在開會前一週前，向在野黨詳細說明會期長短，和預計提交的議案」。他抨擊執政黨的突襲有「怠慢」之嫌。
在安倍晉三的國葬儀式中，包括立憲民主黨黨魁泉健太、共產黨委員長志位和夫等皆受邀但都缺席，志位甚至抨擊「堅決抗議此等暴行」，認為花大筆公帑、以及未有詳細法律整備的國葬如同「暴力」。朝野雙方持續呈現激烈對立。
短短80天的民意差距
未來預計為期近兩個月的臨時國會中，可預見首相岸田文雄將持續被在野黨追問國葬的公帑、合法性、以及造成安倍晉三當時遭到槍殺，背後與「舊統一教會」的宗教關係等問題。相對更嚴重的，則是岸田內閣在民間的支持與信賴。
根據《時事通信》調查，在進入9月以後，岸田內閣的支持度開始出現崩解，一個月跌了12%、來到32.3%，不支持率則是為40.0%。較傳統右派的《產經新聞》等調查中，也出現支持率42.3%、不支持率50.0%等，「支持度」這一選項雙雙出現被「不支持率」超車的現象。
「原因在於國葬決定與舊統一教會問題雙雙發生」，一名內閣高層跟日本《每日新聞》吐露苦水，安倍晉三雖然不幸遭到槍擊，但是卻衍伸出上述兩個問題，而過去自民黨也沒有相關處理經驗，因此開始出現迷走的現象。
特別是原先在參議院選戰後，自民黨內各大派閥可以進入一陣子「休息狀態」，但是安倍在選前遭到槍擊身亡，選後各政治家開始因與舊統一教會的牽連、以及國葬的安排等焦頭爛額，不知不覺間民意在80天內出現極度下滑。
挽救支持率能有良方？
「對於各政黨的大家、要在如何的時間點上仔細對其說明（國葬）等，現在我們理解到這是很必要的。結果來說，對國民大眾等，政府的應對上我們沒有盡到傳達之責，對此我們進行反省」，自民黨政調會長萩生田光一，在安倍國葬結束後，對記者團做出上述回應。然而為時已晚，民間對內閣不信任已經悄悄醞釀。
然而，執政黨面臨安倍突然過世，一度慌了手腳是可以想像，但不代表在野黨就會做好準備，一位自民黨麻生派的議員匿名接受《每日新聞》訪問時也稱：「起死回生的戰略，就是秋天再度解散眾議院，支持率確實嚴峻，但在野黨也是無法整合做好準備，還是有贏面」。
岸田在2021年選上自民黨總裁接任首相，任期尚有2年，就算現在支持率低，但是在兩年內努力挽回民心，等到支持率重新過半時就解散國會，或許可視為一個選項。
因此在此之前，包括10月13日重新開放邊境、迎接自由行觀光客是第一帖猛藥，直接對經濟進行刺激。其次，是要求自民黨內各階層職員對「舊統一教會」關係的梳理後，進一步制定相關規範。
最後則是在明年的廣島G7高峰會上，重新跟世界展示日本反核、反戰，作為和平國家的決心，以及重疫情逆境重生的樣貌，重新打造岸田文雄的形象，或許才有可能挽救政權。
但無可諱言的是，岸田政權的「迷走」恐怕仍將持續一陣子，甚至半年以上。同樣的情形也出現在韓國、美國，甚至台灣等。後疫情時代的考驗，在日本國民感謝、抑或是批評安倍晉三的國葬典禮後，方才正式開展。
●作者：鄭仲嵐／BBC中文、德國之聲中文等外媒駐東京特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。
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