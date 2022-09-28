全台縣市SDGs永續城市調查 嘉義縣長翁章梁獲最佳首長

全台縣市 SDGs 永續城市調查結果出爐，嘉義縣長翁章梁第二度獲得「最佳首長信任獎」，其中 3 項指標包含「施政滿意」、「健康醫療」、「工商發展」民調皆為非六都最高。翁章梁得獎感言表示，獲得縣民的信任是極大的肯定，感謝鄉親認可施政團隊，未來將繼續帶領鄉親向前發展。

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翁章梁表示，很榮幸能夠 2 度獲獎，代表鄉親肯定縣府團隊的努力，政策的推行需要建立在鄉親的信任之上，才有機會得獎。嘉義縣過去五六十年擔任台灣糧倉的角色，自上任後開始積極轉型，近兩三年已有了顯著成果，施政不僅要放眼未來，同時也要心繫鄉親目前的生活品質，特別感謝縣民的肯定，未來將繼續帶領眾人向前發展，讓嘉義變得更好。

象徵「永續發展」指標的 SDGs(Sustainable Development Goals) ，是以聯合國發布的 17 項 SDGs 永續目標作為縣市評比基礎，納入民眾對縣市永續表現的滿意度，評選範圍六都擴及到 21 縣市，以客觀公正的數據指標公布各項得獎城市。嘉義縣長翁章梁在今年永續城市調查中獲得「最佳首長信任獎」，其中 3 項指標包含「施政滿意」、「健康醫療」、「工商發展」民調皆為非六都最高。

▲獲獎的地方首長齊聚共享殊榮（圖／嘉義縣政府提供）