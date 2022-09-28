全台縣市SDGs永續城市調查 嘉義縣長翁章梁獲最佳首長

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翁章梁表示，很榮幸能夠2度獲獎，代表鄉親肯定縣府團隊的努力，政策的推行需要建立在鄉親的信任之上，才有機會得獎。嘉義縣過去五六十年擔任台灣糧倉的角色，自上任後開始積極轉型，近兩三年已有了顯著成果，施政不僅要放眼未來，同時也要心繫鄉親目前的生活品質，特別感謝縣民的肯定，未來將繼續帶領眾人向前發展，讓嘉義變得更好。
象徵「永續發展」指標的SDGs(Sustainable Development Goals)，是以聯合國發布的17項SDGs永續目標作為縣市評比基礎，納入民眾對縣市永續表現的滿意度，評選範圍六都擴及到21縣市，以客觀公正的數據指標公布各項得獎城市。嘉義縣長翁章梁在今年永續城市調查中獲得「最佳首長信任獎」，其中3項指標包含「施政滿意」、「健康醫療」、「工商發展」民調皆為非六都最高。
嘉義縣近年陸續爭取到幾項重大建設，包含6大工業區：嘉義科學園區、馬稠後產業園區、水上南靖產業園區、中埔公館產業園區、民雄航太園區、布袋水產加值園區)；4大建設：農委會茶改場總場南遷嘉義、故宮南院二館、朴子屠宰場、民雄福樂安居社會住宅；還有蔡英文總統親臨嘉義太保的重大宣示－「無人機國家隊設在嘉義」，這些建設將帶領嘉義縣轉型成功，吸引青年回流，創造工作機會，促進經濟成長，「農工大縣」的發展格局和架構已經形成，並將持續發展。