台南就業中心10月首場徵才釋近千工作機會薪上看45K

新冠疫情趨緩，防疫解封在即，為協更多青年及找工作的朋友們，勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心將在本周六 (10 月 1 日 ) ，在龍山里活動中心舉辦「職場新鑽 2022 台南地區聯合徵才活動」，邀集 26 家廠商提供近千個在地工作機會，其中逾 9 成以上職缺免工作經驗，月薪最高上看 45K 。

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▲神奇職涯柑仔店協助民眾找出有興趣且適合自己的職業方向（圖／台南就業中心提供）

台南就業中心主任胡瑞娟表示，因應新冠疫情趨緩，餐飲旅宿及服務業活絡，王品餐飲、漢堡王、瓦城泰統、台南遠東香格里拉、晶旺餐飲、麥當勞、統一超商、全家超商、生活工場、起士公爵及雲雀國際下餐飲等企業競相求才、希望找齊人才共同迎接曙光。活動前還提供求職小確幸，凡在線上預約報名的前 50 位求職朋友，當天來參加徵才活動立即獲得神秘好禮。另投遞履歷又參與「神奇職涯柑仔店」體驗活動，再加碼雙重送，好禮好事成雙求職順利。

本次「職場新鑽 2022 台南地區聯合徵才活動」，有多家企業都是首次參加，如生活工場、漢堡王、瓦城泰統、晶旺餐飲及知名營造業 - 遠雄營造等數家企業，開出月薪 29K 至 35K 。也有在地製造業、服務業廠商祭出高薪尋找人才，月薪最高 45K ，歡迎求職朋友來面試。