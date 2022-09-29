張菲辣媳自爆產後憂鬱　楊皓如坐月子吃辣「女兒長膿包」

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翁馨儀也曾為了請保母的事而苦惱：「我生老二的時候，老公正在南部拍戲，所以我在坐月子期間要顧老大，根本沒辦法坐月子，我就想說可以請保母，但因為社會新聞很多，長輩對於請保母這件事非常有偏見。」翁馨儀想請保母還有一個原因，「請保母才有辦法告訴保母要怎麼帶小孩，因為你不可以糾正長輩，但你可以糾正保母。」但長輩極力反對她請保母，這讓原本就有產後憂鬱的翁馨儀大崩潰：「我在家裡邊哭邊叫還捶牆壁，我老公看到以後嚇到，所以請保母這件事情，就變他去跟家人協調。」
楊皓如認為坐好月子，不僅能改善產婦體質，對新生兒也有很大的影響，提到產後飲食的重要性，因為她就是因不忌口，導致女兒才出生3天，身體就長滿膿包：「我第一胎坐月子很乖，第二胎就想說坐月子就這樣嘛，我就每天吃麻辣鍋，後來現世報就來了，但不是報應在我身上，而是我小孩。」楊皓如這行為被醫生嚴厲指責，「餵母奶還亂吃，妳小孩的毒，都是妳給她的！」楊皓如當下也馬上改善飲食狀況，小孩的病症才得以緩解。
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