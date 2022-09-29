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張菲辣媳自爆產後憂鬱　楊皓如坐月子吃辣「女兒長膿包」

▲張菲辣媳翁馨儀分享產後憂鬱。（圖／中天提供）
▲張菲辣媳翁馨儀分享產後憂鬱。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-09-29 07:30:00

節目《同學來了》今（29）日晚上9點播出「千萬別惹坐月子的媽媽」，綜藝大哥張菲的媳婦翁馨儀分享產後憂鬱的痛苦，楊皓如則是在坐月子期間狂嗑麻辣鍋，讓女兒才出生3天，身體就長滿膿包。

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翁馨儀透露：「人家都說坐月子不能哭，但那時候我老公（張少懷）要去參加金鐘跟金馬，我在月子中心看他走紅毯我就哭了，我覺得他不愛我了，因為工作比較重要，所以他都沒來陪我。」此話一出，讓在場女性很有感，並表示產後情緒起伏真的很大，還時常會沒來由地想哭，翁馨儀還補充自己最嚴重的憂鬱情況：「剛坐完月子回家的時候，我只要看到有人來抱我的孩子，我就會覺得我的孩子要被搶走了，我就會跑出家門打電話跟朋友哭訴。」

▲翁馨儀。（圖／中天提供）
▲翁馨儀曾因老公去工作而爆哭。（圖／中天提供）
翁馨儀也曾為了請保母的事而苦惱：「我生老二的時候，老公正在南部拍戲，所以我在坐月子期間要顧老大，根本沒辦法坐月子，我就想說可以請保母，但因為社會新聞很多，長輩對於請保母這件事非常有偏見。」翁馨儀想請保母還有一個原因，「請保母才有辦法告訴保母要怎麼帶小孩，因為你不可以糾正長輩，但你可以糾正保母。」但長輩極力反對她請保母，這讓原本就有產後憂鬱的翁馨儀大崩潰：「我在家裡邊哭邊叫還捶牆壁，我老公看到以後嚇到，所以請保母這件事情，就變他去跟家人協調。」

楊皓如認為坐好月子，不僅能改善產婦體質，對新生兒也有很大的影響，提到產後飲食的重要性，因為她就是因不忌口，導致女兒才出生3天，身體就長滿膿包：「我第一胎坐月子很乖，第二胎就想說坐月子就這樣嘛，我就每天吃麻辣鍋，後來現世報就來了，但不是報應在我身上，而是我小孩。」楊皓如這行為被醫生嚴厲指責，「餵母奶還亂吃，妳小孩的毒，都是妳給她的！」楊皓如當下也馬上改善飲食狀況，小孩的病症才得以緩解。

▲楊皓如提醒要坐好月子。（圖／中天提供）
▲楊皓如提醒要坐好月子。（圖／中天提供）
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