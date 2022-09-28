新台幣今年已貶逾4元　央行上半年阻貶淨賣匯82.5億美元

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不過，根據央行最新出爐的書面報告指出，今年以來，美國因通膨問題嚴峻，加以勞動市場接近充分就業，使Fed加速緊縮貨幣政策，並於6月啟動縮表。今年至9月26日止，美國Fed已升息12碼至3%至3.25%，帶動美國2年期及10年期公債殖利率分別上揚361bps及241bps至4.34%及3.92%。國際匯市方面，受美國公債殖利率急遽上揚影響，加以俄烏戰爭爆發，資金流向美元等避險貨幣，帶動美元指數大幅上升。
同時，今年美國科技股受前述美債殖利率攀升影響而重挫，台股與美股連動緊密，台股亦隨美股下跌，加以外資自國內上市櫃公司獲配豐厚股利，基於全球資產配置及基金贖回資金需求等考量下，賣超台股實現龐大帳面利益6並大舉匯出，致今年至9月26日新台幣兌美元已貶值13%。
央行也透露，今年前8月台北外匯市場美元需求遠大於供給。台灣出口雖續創新高，廠商結售美元增加，但因外資累計賣超台股計新台幣1兆87億、折約348億美元，併同部分所獲配股息匯出，致國內匯市出現美元超額需求，央行為維護匯市秩序續進場調節，今年上半年央行淨賣匯82.5億美元，約為台灣GDP的1.05%。
央行認為鉅額且頻繁的國際資本移動對小型開放經濟體的匯市穩定構成極大挑戰，亦影響該等經濟體金融穩定、實體經濟及物價。此外，短期跨境資本移動已成為影響新台幣匯率的重要因素，且新台幣匯率亦常受主要經濟體貨幣政策走向之不確定性及國際美元變動而波動。
此外，由於美元為最主要國際準備貨幣，美國Fed的貨幣政策與美元走勢及全球金融循環擴張或緊縮明顯相關，如今年以來Fed為抑制高通膨而加速緊縮貨幣政策，美債殖利率急遽上揚、美元大幅升值，導致全球金融市場出現去槓桿化，金融循環轉為緊縮，股市等風險性資產價格出現大幅修正，各國貨幣兌美元多呈貶值。
央行並強調，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素如短期資金大量進出與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，本行將本於職責維持外匯市場秩序。今年以來，國內匯市因外資賣超台股並匯出，致美元呈超額需求，央行進場淨賣匯阻貶新台幣，以維持新台幣匯率的動態穩定。
不過，央行提到，與主要貨幣相比，新台幣貶幅居中，且波動度較低，2021年底至今年9月26日，新台幣對美元貶值13%，貶幅小於英鎊的21%、日圓20.5%、韓元16.9%及歐元15.5%；同期間澳幣、人民幣、瑞士法郎及新加坡幣則分別對美元貶值11.1%、10.8%、8.1%及 6.2%。另BIS資料顯示，2021 年底至今年9月19日，新台幣名目有效匯率指數（NEER）僅較上年底下跌2.2%，顯示新台幣相對一籃子貨幣仍相對平穩。
對於經濟情勢展望，央行指出，全球經濟下行風險升高，台灣明年經濟成長率將低於今年，預測明年經濟成長率降至2.90%，國內外主要機構預測值介於1.90%至3.41%，平均值為2.71%，相較主要國家仍屬穩健。
在物價方面，央行表示今年下半年國內消費者物價指數（CPI）年增率緩步回降，明年將降至2%以下，不過地緣政治衝突風險、天候因素，依舊是影響未來台灣通膨走勢的主要不確定因素。