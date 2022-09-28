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陳其邁任內國7環評通過　預計114年動工

▲國道7號高雄路段計畫歷經超過十年，環評終於通過。（示意圖／NOWnews今日新聞資料照）
▲國道7號高雄路段計畫歷經超過十年，環評終於通過。（示意圖／NOWnews今日新聞資料照）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-09-28 19:21:09

國道7號高雄路段計畫歷經超過十年，歷經23次二階範疇界定會議及四次專案會議，於今（28）日行政院環境影響評估大會審查，正式通過，開發單位預估最快能於114年開始動工，高雄市副市長林欽榮代表市長陳其邁感謝環評委員的支持，地方表示國7將會改善小港居民交通變得更便捷，很高興在陳其邁市長上任兩年就迎來這個喜訊。

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國道7號路段計畫全長23公里，從小港南星路起，行經小港、林園、大寮、鳥松、仁武等區，與台88線及國10設置系統交流道轉銜，沿途將設置7座交流道，總經費概估615.5億元，預計於117年完工通車。將串聯高雄城市產業廊帶，完善城市整體道路興建計畫，補足南高雄銜接市區及其他縣市高快路網缺口。

林欽榮副市長表示，國7興建是高雄轉型重要計畫，市長陳其邁推動的南部半導體s廊帶產業重要聯外運輸走廊，興建推動迫不容緩。高雄都會區南北向長期以來只有一條國道1號提供服務，現況國1尖峰時刻已達壅塞狀況。

且高雄地區港區及重工業產業蓬勃發展，大型車運輸需求量大，道路大小車混流比例高，加上配合高雄港未來營運重心往南移轉到洲際貨櫃中心，勢須推動國道7號的興建，以分擔及紓解市區道路壅塞之車流，同時改善市區道路交通安全。

立委賴瑞隆表示，國道七號及第七貨櫃中心是配套建設，七櫃明年已要啟用，國道七號卻卡在環評十年，讓人民處於交通高度風險；立委許智傑指出，國7可以分流港區交通，改善國1市區段壅塞交通；立委李昆澤則強調，國7是高雄東側走廊第一條南北向的快速道路，對於提升地區緊急醫療後送至關重要；高雄市道安促進會薛聖弘秘書長則說明，國7興建後可與國1分流之疏導，降低事故件數，以交通安全角度支持國7興建。

▲國7高雄路段全長23公里，由小港南星路出發，沿高雄東側山麓經小港、林園、大寮、鳳山、鳥松、仁武等區，至國道10號，與高屏第二快速道路設置系統交流道，轉銜至國1。（圖／高雄市交通局提供）
▲國7高雄路段全長23公里，由小港南星路出發，沿高雄東側山麓經小港、林園、大寮、鳳山、鳥松、仁武等區，至國道10號，與高屏第二快速道路設置系統交流道，轉銜至國1。（圖／高雄市交通局提供）
高雄市交通局長張淑娟補充，國道7號興建後，預估可改善國道1號市區壅塞路段整體減少約24%交通量，國道10號目前壅塞的仁武-鼎金系統路段交通量則可減少約29%，對台88線最瓶頸之五甲-鳳山段之交通量也會減少到約30%。

透過國7分流效果，將可大幅舒緩目前國1、台88及國10之壅塞路段。此外，國7將可降低車輛油耗及廢氣（含碳排），預估 30 年營運期間約可節省 17,708 萬公升之能源（油品），整體對高雄市空氣品質提升將有正面效益，並可減少約 38.7 萬公噸之碳排放。

高雄市議會議長曾麗燕也說，在議會歷經3屆議員逾10年努力催促及高雄市政府配合爭取下，國7高雄路段環評案終於過關，曾麗燕說「高雄人等太久了」，但希望工程如質如期完成，除紓解國1帶來市區交通壅塞情形，更要促進高雄產業運輸的貨流順暢，感謝市府和中央、地方民意代表的共同努力，期盼相關工程能儘速完成。

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