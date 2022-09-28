低碳產業發展聯盟成立 集結產業供應鏈啟動淨零碳排

低碳產業永續發展聯盟集結產官學研四界，以及400多家金屬產業鏈的中小企業，今日於台中臻愛會館宣誓成立，期許集結各界力量，帶領台灣產業鏈、中小企業邁向減碳之路，一同落實台灣淨零碳排路徑策略。會中，並針對產業低碳、企業減碳議題進行熱烈討論。





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聯盟發起人源潤豐鑄造總經理黃獻毅表示，2050全球淨零碳排成為國際重要目標議題之後，美國與歐盟相繼公佈碳關稅收取規範與費用計算，對於產業多以出口導向的台灣企業而言，減碳已是無法迴避的經營課題。





▲立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌，出席低碳發展聯盟成立大會。（圖／記者金武鳳攝，2022.9.28)

黃獻毅表示，低碳產業永續發展聯盟集結工業技術研究院、金屬工業研究發展中心，多所大學與多個台灣上中下游供應產業鏈協會，此外也號召原物料、鑄造、機械零組件、工具機及產業機械等400多家企業參與，宣誓成立之後，將透過技術導入與工會產業鏈的連結，輔導與協助企業推動減碳轉轉型，並透過產業合作來整合供應鏈碳排數據，建立台灣產業碳資料庫讓產業碳流能夠透明化，進而推動產業淨零碳排。





另外，透過產官學研四界齊心合作，未來也將以低碳管理為主軸，舉辦碳盤查、碳中和、碳權、減碳作法等說明會，協助企業培訓內部ＥＳＧ人才，解決中小企業推動減碳計畫所面臨的問題，除了協助台灣產業順利落實減碳提升競爭力之外，也能讓尋求減碳解決方案的企業順利媒合到供應商，讓綠色產業供應商能有展示成果的舞台。





▲台中市長盧秀燕出席低碳產業發展聯盟，提出台中市訂定的淨零碳排三部曲政策。（圖／主辦單位提供）

立法院副院長蔡其昌出席致詞表示，在氣候變遷之下，台灣產業綠色經營化已是不可逆趨勢，要從台灣產業低碳耗能轉型開始，逐步建立永續城市。此外，從國家到城市、從中央到地方政府、從企業到個人，都要把淨零碳排等永續概念植入每個人的DNA中，從心做起，才能成功建立永續台灣。





台中市長盧秀燕表示，聯盟的成立，是團結產業界打團體戰，正視環境議題。為此，台中市府訂出3部曲，包括簽署氣候緊急宣言、公布2021台中市自願檢視報告、發表淨零碳排路徑，為永續發展非做不可。市府會全力協助廠商，以種樹方式換取碳權已經是現在進行式，讓產官學一起在低碳永續的路上前行，市府會是企業的最佳盟友。



