2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

退王室內幕曝！哈利梅根曾提5大訴求佔便宜　遭女王打臉

▲哈利王子與妻子梅根結婚後，便脫離王室。（圖／美聯社／達志影像）
▲哈利王子與妻子梅根結婚後，便脫離王室。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-09-28 20:27:01

英國女王伊莉莎白二世駕崩後，有關於英國王室風波謠言隨即四起，近來又有爆料指出，其實當年哈利王子與夫人梅根脫離英國王室前，曾向女王提出「5大訴求」，作為繼續留在王室的條件。但女王最後裁示，只能選擇哈利只能留或離開，沒有模糊空間，這5項提議遭女王否決。

我是廣告 請繼續往下閱讀
英國《泰晤士報》記者瓦倫丁洛（Valentine Low）在新書《朝臣：王冠背後的暗藏權力》（Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown，暫譯）中爆料，哈利與梅根在2020年宣布脫離王室後，女王曾經召開緊急會議商討對策，並且就「5大提議」進行審議。

這「5大提議」包括續留王室、每年讓哈利夫妻放假一個月、允許兩人有更多自主時間、每年參加一定數量的王室活動甚至遠距、允許財務獨立。

其中在最後一項「允許財務獨立」，哈利夫妻希望能與Spotify和Netflix等串流平台巨擘簽署合約，但如此一來將會違反王室成員不得從事商業活動的鐵律。

因此女王最後裁示，哈利夫妻不能夠既享有王室特權又在外頭賺錢，因此只能選擇離開或留在王室，沒有妥協餘地，協商也宣告破局。

沒見到女王是自找？「阻梅根出席」哈利大怒　拒與父共餐

妯娌關係緊張？凱特與梅根再聚首　專家剖析2人肢體語言

金正恩又復胖！體重疑飆回140公斤　韓：胖回最重時期

耍大牌？喬治王子遭爆在學校撂狠話　一句話嗆爆同學

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀