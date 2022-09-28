退王室內幕曝！哈利梅根曾提5大訴求佔便宜 遭女王打臉
英國女王伊莉莎白二世駕崩後，有關於英國王室風波謠言隨即四起，近來又有爆料指出，其實當年哈利王子與夫人梅根脫離英國王室前，曾向女王提出「5大訴求」，作為繼續留在王室的條件。但女王最後裁示，只能選擇哈利只能留或離開，沒有模糊空間，這5項提議遭女王否決。
英國《泰晤士報》記者瓦倫丁洛（Valentine Low）在新書《朝臣：王冠背後的暗藏權力》（Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown，暫譯）中爆料，哈利與梅根在2020年宣布脫離王室後，女王曾經召開緊急會議商討對策，並且就「5大提議」進行審議。
這「5大提議」包括續留王室、每年讓哈利夫妻放假一個月、允許兩人有更多自主時間、每年參加一定數量的王室活動甚至遠距、允許財務獨立。
其中在最後一項「允許財務獨立」，哈利夫妻希望能與Spotify和Netflix等串流平台巨擘簽署合約，但如此一來將會違反王室成員不得從事商業活動的鐵律。
因此女王最後裁示，哈利夫妻不能夠既享有王室特權又在外頭賺錢，因此只能選擇離開或留在王室，沒有妥協餘地，協商也宣告破局。