名家論壇》錢震宇／鏡電視照出民進黨的卑劣

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昨天蘇貞昌還在否認，說不知道錄音的真偽，今天就被打臉。鏡電視前董事長陳建平證實，他有接獲吹哨者提供的完整音檔，可以證實的確是他本人當天以董事長身份擔任主席之股東會完整經過。這下好了！蘇貞昌在立院備詢時說謊，是想掩飾什麼？電視台的執照竟然可以用政治力通過，這也證實了民進黨過往用媒體當打手的傳言。
裴偉的錄音檔一出，第一時間總統府還不知道怎麼回應，後來才趕忙回覆，表示「總統府一貫的立場是，尊重獨立機關依法做成的專業決定，絕不會涉入，也不會有所謂代表人涉入。」問題是，人民相信嗎？蔡英文永遠躲在發言人後面，以稿代答，對這種嚴重的人身指涉，好像無所謂似的從不親自出來開記者會，「說穿了就是心虛」。
到今天為主，蔡英文、蘇貞昌沒再回應，用一句「NCC是獨立機關」打發過去，如果今天做個街訪，問一下大家請問NCC是不是獨立機關，會有多少人說是？這不應該是政府的責任嗎？之前NCC迅速關中天，現在外界投訴周玉蔻、政論節目抹黑，罪證確鑿，NCC卻也只是輕輕一句會依法處理帶過。
任何一個指控國家領導人介入政府、介入媒體，都是大事件，蔡英文或許早已習慣如此，她面對裴偉指控NCC無理取鬧時，竟講出「我立刻告訴蘇貞昌，這件事情鏡電視已經做了最嚴格的處理，沒有理由去拖人家，一定要趕快去處理。」這種話語，要是在國民黨執政時後被發現，早就被轟得體無完膚，下台辭職了。
鏡電視的執照爭議並非這一樁，早在之前就有包括找NCC委員當顧問、董事長被撤換、NCC委員有不同意見竟過關、華視跟鏡電視頻道的爭奪，到現在竟然是要把TVBS移頻，可見鏡電視背後有其複雜政治力因素。NCC主委陳耀祥無法把持中立，在過程中不斷讓綠營黑手進來，甚至配合發照，被揭發後不敢承認，「這樣的主委還不下台？」
其實早在今年3月就有媒體報導，民進黨前秘書長洪耀福在整個過程中，扮演關鍵角色，對於外傳鏡電視申照是洪耀福施壓，洪耀福並未否認，表示他只是去幫忙跟NCC溝通、甚至打電話給股東請他們支持某位董事長。天啊，洪耀福是代表民進黨，還是蔡英文？可以這樣明目張膽的介入媒體嗎？這鏡電視還敢說自己中立客觀嗎？
光是關於鏡電視NCC就發出9次新聞稿！如果一家電視台的執照沒問題，有必要發這麼多次新聞稿澄清嗎？蔡英文已經僭越獨立機關的職權，更不必說蘇貞昌當打手，兩人都該下台。鏡電視滿是髒汙的申照過程，搭配鏡周刊一路以來不斷抹黑民進黨以外的候選人，足證民進黨用媒體攻擊他人的惡質卑劣，也讓台灣的民主蒙羞。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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