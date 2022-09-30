四度流標、船艙進水！玉山兩棲船塢運輸艦終於交艦

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2014年1月，中華民國國防部海軍司令部公布「未來15年兵力整建願景」，其中包括國造新型兩棲船塢運輸艦，功能包括兩棲作戰、搭載部隊與物資支援外島補給等，艦上能搭載登陸艇、車輛和直升機，或者將空間拿來容納特定功能的貨櫃模組來執行人道救援任務。新兩棲運輸艦的代號為「鴻運計畫」，構型設計參考美軍聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦
2017年4月，「鴻運計畫」招商工作開始，但卻一直不順利，由於招標價格過低，讓廠商投標意願低落。一再流標對當時剛上台的蔡英文政府「國艦國造」政策形成打擊。經過4度流標後，2018年3月由台船得標，得標金額為46億3576萬元。
2016年5月17日，對外開放的「左營海軍故事館」中，首度展出了海軍規劃的新型兩棲船塢運輸艦模型。新登陸艦噸位約1萬噸，動力系統為二具德國 MTU 20V 8000型柴油機、可載運250名士兵、UH-60M黑鷹直升機 2 架、甲板可停放一架CH-47SD運輸直升機、AAV7 兩棲突擊車9 輛。武裝則為匿蹤構型76快砲一門、方陣近迫防衛系統二門、四聯裝天劍二型防空飛彈發射器二具。
2019年5月6日，海軍「新型兩棲船塢運輸艦」原型艦正式開工。去（2021）年4月在台船公司造船塢舉行命名暨下水典禮，由蔡英文主持，並以台灣最高峰為意象命名「玉山艦」，舷號LPD-1401。「玉山艦」全長153公尺、寬23公尺、滿載排水量1萬600噸，外觀具備能降低雷達反射截面積（RCS）的匿蹤構型，以及完整電磁脈衝防護性能。
今年6月14日傳出「玉山艦」在台船船塢進行測試時，突然發生船艙後段進水事件。對此，台船表示，此事是在進行測試過程中的事件，均已即時完成排除不影響既定工作與測試計畫。