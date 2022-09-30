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四度流標、船艙進水！玉山兩棲船塢運輸艦終於交艦

▲海軍第一艘萬噸級兩棲運輸艦「玉山艦」。（圖 ／記者呂炯昌攝，2022.09.30）
▲海軍第一艘萬噸級兩棲運輸艦「玉山艦」。（圖 ／記者呂炯昌攝，2022.09.30）

記者呂炯昌／高雄報導

2022-09-30 12:44:37

歷經四度流標，由台灣國際造船承建、海軍首艘萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山艦」今（30）日在總統蔡英文主持下終於交艦，玉山艦除了是海軍首艘萬噸級兩棲運輸艦外，更是國造潛艦外國艦國造的重要里程碑。

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海軍向來編制兩艘船塢登陸艦（LSD），雖然在1999年獲得了一艘美國除役的安克拉治（Anchorage class）級船塢運輸艦，命名為「旭海號」（LSD-193），但是沒有後續引進計畫，在1943年建造的中正號船塢登陸艦2012年除役後，僅剩旭海號擔負運輸大任。

2014年1月，中華民國國防部海軍司令部公布「未來15年兵力整建願景」，其中包括國造新型兩棲船塢運輸艦，功能包括兩棲作戰、搭載部隊與物資支援外島補給等，艦上能搭載登陸艇、車輛和直升機，或者將空間拿來容納特定功能的貨櫃模組來執行人道救援任務。新兩棲運輸艦的代號為「鴻運計畫」，構型設計參考美軍聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦

2017年4月，「鴻運計畫」招商工作開始，但卻一直不順利，由於招標價格過低，讓廠商投標意願低落。一再流標對當時剛上台的蔡英文政府「國艦國造」政策形成打擊。經過4度流標後，2018年3月由台船得標，得標金額為46億3576萬元。

2016年5月17日，對外開放的「左營海軍故事館」中，首度展出了海軍規劃的新型兩棲船塢運輸艦模型。新登陸艦噸位約1萬噸，動力系統為二具德國 MTU 20V 8000型柴油機、可載運250名士兵、UH-60M黑鷹直升機 2 架、甲板可停放一架CH-47SD運輸直升機、AAV7 兩棲突擊車9 輛。武裝則為匿蹤構型76快砲一門、方陣近迫防衛系統二門、四聯裝天劍二型防空飛彈發射器二具。

▲蔡英文總統2021年4月13日上午前往高雄出席「海軍新型兩棲船塢運輸艦命名暨下水典禮」。（圖／取自總統府官網）
▲蔡英文總統2021年4月13日上午前往高雄出席「海軍新型兩棲船塢運輸艦命名暨下水典禮」。（圖／取自總統府官網）
2019年5月6日，海軍「新型兩棲船塢運輸艦」原型艦正式開工。去（2021）年4月在台船公司造船塢舉行命名暨下水典禮，由蔡英文主持，並以台灣最高峰為意象命名「玉山艦」，舷號LPD-1401。「玉山艦」全長153公尺、寬23公尺、滿載排水量1萬600噸，外觀具備能降低雷達反射截面積（RCS）的匿蹤構型，以及完整電磁脈衝防護性能。

今年6月14日傳出「玉山艦」在台船船塢進行測試時，突然發生船艙後段進水事件。對此，台船表示，此事是在進行測試過程中的事件，均已即時完成排除不影響既定工作與測試計畫。



▲左營海軍故事館中，展出海軍規劃建造的新型兩棲船塢登陸艦模型。建案代號為「鴻運計畫」。（圖／記者呂炯昌攝 )
▲左營海軍故事館中，展出海軍規劃建造的新型兩棲船塢登陸艦模型。建案代號為「鴻運計畫」。（圖／記者呂炯昌攝 )

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