社會力、經濟力雙冠！桃園獲今周刊「永續城市特優獎」

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鄭文燦表示，SDGs永續發展已經成為地方治理的基本面向之一，各地方政府也透過推動地方自願檢視報告（Voluntary Local Review, VLR），將低碳轉型、能源轉型及數位轉型等重要議題，落實在施政計畫中，雖然各縣市的發展條件不同，但可運用SDGs的17項目標，看到自己的進步，並透過與其他縣市分享經驗，讓SDGs永續發展成為城市發展的韌性。
鄭文燦談到，桃園在疫情期間經濟力仍維持正成長，桃園的勞動參與率從59%提升至61%；在經濟部「投資台灣三大方案」中，截至目前為止總投資金額達1兆7,994億元，其中投資桃園的金額逾3,400億元，約占19%，更創造超過2萬6,000個工作機會。
鄭文燦也說，桃園實施青年首度就業補助，首度就業保險投保薪資從升格前約2萬7,000元，成長至3萬1,500元，逐漸紓解青年所得停滯的問題。此外，桃園的家戶可支配所得在六都中僅次於台北市，顯見桃園經濟力、就業力提升的成果。
鄭文燦指出，在社會力方面，桃園是全國首創育兒津貼的城市，由於年輕指標高，市府更注重青年及年輕家庭的需求，推出許多吸引年輕家庭落腳桃園的政策。因此，當台灣面對少子化以及高齡化的挑戰，全國人口數持續減少時，桃園在升格後8年來，人口逆勢成長約21萬5,000人；在出生率部分，去（110）年全國出生人數約15.3萬人，其中桃園即出生逾2萬人，也是全國第一。