英救債市增信心、美元跌 新台幣早盤升近1角見31.777元
英國央行英格蘭銀行（BOE）干預拯救債市，消除投資人疑慮，美股強彈收紅，美元指數大幅回落，非美貨幣反彈， 加上央行也出面說明，即使兩岸緊張或美國大幅升息，出現短期外資大量撤出情形， 央行不會採行外匯管制措施，台北股、匯市今（29）日早盤同步走揚，新台幣兌美元回升至31.777元、升值9.4分，目前在31.795元震盪整理。
英國新首相特拉斯宣布激進減稅計畫後，引發英鎊狂貶、債市面臨拋售潮，英國央行緊急干預市場，宣告將購買長期國債，避免發生金融危機，並消除投資人疑慮，歐洲主要股市小幅收紅，美股強彈作收，其中那斯達克指數漲逾2%。台股今日開盤也上漲84.63點，加權股價指數以3550.70點開出，隨後漲逾百點。
國際匯市部分，美元指數大幅回落，非美貨幣齊反彈，亞洲主要貨幣韓元今日早盤回升至1433.15兌1美元，日圓在144.22日圓兌1美元盤整，人民幣中間價小幅回升至7.1102兌1美元，離岸人民幣亦回到7.1價位。
至於新台幣兌美元今日早盤也止貶回升，以31.83元、升值4.1分開出後，在台股走揚及亞幣反彈，加上央行總裁楊金龍今日上午 在立法院財委會也再次說明，即使兩岸緊張或美國大幅升息，出現短期外資大量撤出情形，央行也不會採行外匯管制措施，台灣外匯存底至6月底有5490億美元，外幣流動性更高達6,914億美元；我國國際收支健全，對外貿易均呈順差，且外債極低，同時，現在又適逢月底出口商有拋匯需求，新台幣早盤也進一步升破31.8元，一度來到31.777元、升值9.4分，目前在31.795元震盪整理。