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特企／日潮時尚融入「植感生活」　JINS秋冬系列鏡框登場

▲JINS品牌大使王淨、曾敬驊，攜手詮釋「植感」和「日潮」的眼鏡時尚。（圖／品牌提供）
▲JINS品牌大使王淨、曾敬驊，攜手詮釋「植感」和「日潮」的眼鏡時尚。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-29 10:56:35

後疫情時代，綠色植物的療癒力，在全球掀起居家種植風潮，植栽的概念也成為潮流元素之一，盆器、小物，服裝配件等，都開始講究「植感生活」風，JINS日本製秋冬系列，透過職人手作工藝，打造經典日潮風格鏡框，細緻的設計與成色，如同植栽一樣清新療癒，完美體現「植感生活」。

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「植感」療癒概念爆紅，讓「森林系女孩」、「潮流植男」成為OOTD的重要指標，而以1970年代，復古色調為設計主軸的JINS日本製秋冬系列，將跳色、厚邊框等元素，與經典大框、現代流行的多邊框結合，呈現出清新又獨特的品味，詮釋「植感穿搭」風貌，兩位品牌大使王淨、曾敬驊，也再次聯手演繹「植感」+「日潮」的眼鏡時尚。

本次日本製秋冬新品，材質沿用輕量、抗腐蝕的鈦金屬，另外還加入兩款前框使用賽璐珞，鏡腳使用鈦金屬的複合框，色系有黑色基本色及復古糖果透明色，加上經典方形大框設計，百搭各種造型與臉型；擁有獨特空靈氣質的王淨，以具有作舊效果的糖果色透明鏡框，搭配白色連身洋裝、淡黃色針織背心，以及駝色長襪和白涼鞋，詮釋「植感穿搭」，展現不會過於可愛的甜美氣質。王淨:「它雖然是素色的，但有點糖果色的透明感，再加上我自己髮色也是偏重，所以我覺得在整體給人視覺上面，會比較輕盈一點。」

曾敬驊則是選擇鈦金屬厚邊框設計款的霧黑色多邊形鏡框，搭配白T恤、牛仔褲，和同樣是大地色系的淺灰色針織毛衣、駝色休閒鞋，展現優雅的秋季氛圍。曾敬驊:「我自己是比較喜歡一些單色系(鏡框)，就是出門戴它方便，但跟整體服裝搭配，也可以有很多種變化。」

除了「植感風格」，日本製秋冬系列整體設計，注入了70年代用色強烈大膽的Disco風格，海軍藍、鎳灰色、玫瑰金等等，都被運用在跳色款鏡框中，也讓「日潮時尚」概念，更加活潑多元。」

Made in Japan職人手工眼鏡是JINS經典熱銷系列，主打日製高品質，並注入時尚潮流設計元素，品味與質感兼具，如果你是注重品質也追求富有設計感的眼鏡，流行敏感度高也樂於嘗試各種風格，千萬不能錯過JINS日本製秋冬系列，共8款造型，各2色，售價4980元，9月29日起於全台JINS門市及網路商城發售(Outlet店除外)。

商品資訊
日本製秋冬系列
商品款式：共8款，各2色
價格：4,980元
銷售通路：9月29日起於全台JINS門市及網路商城發售(Outlet店除外)
官網介紹：https://www.jins.com/tw/p/made-in-japan-22FW

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