特企／日潮時尚融入「植感生活」　JINS秋冬系列鏡框登場

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本次日本製秋冬新品，材質沿用輕量、抗腐蝕的鈦金屬，另外還加入兩款前框使用賽璐珞，鏡腳使用鈦金屬的複合框，色系有黑色基本色及復古糖果透明色，加上經典方形大框設計，百搭各種造型與臉型；擁有獨特空靈氣質的王淨，以具有作舊效果的糖果色透明鏡框，搭配白色連身洋裝、淡黃色針織背心，以及駝色長襪和白涼鞋，詮釋「植感穿搭」，展現不會過於可愛的甜美氣質。王淨:「它雖然是素色的，但有點糖果色的透明感，再加上我自己髮色也是偏重，所以我覺得在整體給人視覺上面，會比較輕盈一點。」
曾敬驊則是選擇鈦金屬厚邊框設計款的霧黑色多邊形鏡框，搭配白T恤、牛仔褲，和同樣是大地色系的淺灰色針織毛衣、駝色休閒鞋，展現優雅的秋季氛圍。曾敬驊:「我自己是比較喜歡一些單色系(鏡框)，就是出門戴它方便，但跟整體服裝搭配，也可以有很多種變化。」
除了「植感風格」，日本製秋冬系列整體設計，注入了70年代用色強烈大膽的Disco風格，海軍藍、鎳灰色、玫瑰金等等，都被運用在跳色款鏡框中，也讓「日潮時尚」概念，更加活潑多元。」
Made in Japan職人手工眼鏡是JINS經典熱銷系列，主打日製高品質，並注入時尚潮流設計元素，品味與質感兼具，如果你是注重品質也追求富有設計感的眼鏡，流行敏感度高也樂於嘗試各種風格，千萬不能錯過JINS日本製秋冬系列，共8款造型，各2色，售價4980元，9月29日起於全台JINS門市及網路商城發售(Outlet店除外)。
商品資訊
日本製秋冬系列
商品款式：共8款，各2色
價格：4,980元
銷售通路：9月29日起於全台JINS門市及網路商城發售(Outlet店除外)
官網介紹：https://www.jins.com/tw/p/made-in-japan-22FW