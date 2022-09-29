台灣若遭攻擊美將協防？民眾黨籲：維繫兩岸官方溝通管道

美國總統拜登日前第四度表態，「若台灣遭受前所未有的攻擊，美國將出兵協防台灣」，隨後白宮再度重申「一中政策」沒有改變。對此，台灣民眾黨立院黨團今（29）日呼籲政府善用美方善意，讓台灣得以實質參與國際事務，同時與中國維持官方溝通管道，促進兩岸情勢穩定





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民眾黨立院黨團今日舉辦「台美中關係成世界焦點，我們準備好了嗎？」記者會，民眾黨團總召邱臣遠指出，美國總統拜登日前第四度表態，「若台灣遭受前所未有的攻擊，美國將出兵協防台灣」，然而白宮同樣第四度聲明一中政策沒有改變，美國對台海採戰略模糊政策，就是希望達到「雙重嚇阻」作用，一方面告訴北京、一方面向台北傳達，不希望雙方輕舉妄動的訊息。



