台灣若遭攻擊美將協防？民眾黨籲：維繫兩岸官方溝通管道

美國總統拜登日前第四度表態，「若台灣遭受前所未有的攻擊，美國將出兵協防台灣」，隨後白宮再度重申「一中政策」沒有改變。對此，台灣民眾黨立院黨團今（29）日呼籲政府善用美方善意，讓台灣得以實質參與國際事務，同時與中國維持官方溝通管道，促進兩岸情勢穩定
我是廣告 請繼續往下閱讀
民眾黨立院黨團今日舉辦「台美中關係成世界焦點，我們準備好了嗎？」記者會，民眾黨團總召邱臣遠指出，美國總統拜登日前第四度表態，「若台灣遭受前所未有的攻擊，美國將出兵協防台灣」，然而白宮同樣第四度聲明一中政策沒有改變，美國對台海採戰略模糊政策，就是希望達到「雙重嚇阻」作用，一方面告訴北京、一方面向台北傳達，不希望雙方輕舉妄動的訊息。
邱臣遠指出，對於天然災害，兩岸相互表達慰問，都顯示雙方存在善意的空間，政府不該放棄把握和平的機會，若要得到國際輿論支持，我們必須溝通到最後一刻，因此兩岸一定要重啟對話，讓熱線接通，避免誤判情勢。
立委張其祿表示，經濟部、陸委會過去相繼向民眾宣稱「一旦反萊豬公投通過，將衝擊台美TIFA和BTA等貿易協定進程」，如今公投結束近一年，還是看不到TIFA或BTA的實質進展，究竟是美方不願與台灣建立實質的雙邊經貿關係，還是這幾年來蔡政府都在大內宣欺騙人民？
張其祿指出，自從8月中共繞台軍演以來，不只中共東風彈道飛彈越過台灣本島領空上空，隨後的無人機襲擾、中共軍機跨越海峽中線、中共軍艦在東部海域「站衛兵」，已成為台灣民眾的「新常態」，面對這些灰色地帶戰略的威脅與文攻武嚇，台灣民眾並非無感。根據台灣民意基金會民調顯示，民眾對兩岸政策不滿意度創新高，「一點也不滿意」從5月的20.2%飆增至24.3%，對於蔡英文總統兩岸政策大致不滿者，也創2019年12月以來新高。
張其祿表示，呼籲政府正視民眾對兩岸情勢逐步上升的焦慮感，台灣的安全不能只單一依靠美國的善意與協助，除了強化自身防衛能力，也要積極讓陸委會及兩岸協商管道發揮功能，備戰之外善用溝通對話，府院應盡速恢復兩岸領導層級正常溝通管道，保持實質有效的溝通，降低緊張情勢，方能避免誤判，導致雙方關係更加惡化。
民眾黨團表示，政府勿對尋求和平的方式抹紅與唱衰，也應善用美方善意，促進美方協助台灣參與印太經濟架構（IPEF）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際事務，並督促加快美國交付武器的速度，促使美國做出實際承諾支持台灣；同時與中國重新展開交流溝通，維繫兩岸官方溝通管道，以利兩岸和平穩定。