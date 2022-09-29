美台國防工業會議10/2召開　朱立倫派代表團出席

美台商會（U.S.-Taiwan Business Council）訂今年10月2至4日，舉辦第21屆「美台國防工業會議」（U.S.-Taiwan Defense Industry Conference）。盼深化台美關係，國民黨主席朱立倫派指派國民黨國際部主任兼駐美代表黃介正、及前海軍司令陳永康、前國安局駐美特派員田在勱2名備役將領，組成國防事務代表團出席。
國民黨今宣布聲明表示，第21屆「美台國防工業會議」將在10月2至4日，在美國維吉尼亞州首府里奇蒙市召開。本次會議重點聚焦：一、烏克蘭戰爭對台海威脅的教訓；二、台灣防衛規劃及戰略轉變；三、軍隊訓練、合作以及後勤維持；四、嚇阻與韌性等攸關台灣安全的重大課題。
除依往年慣例，邀請中華民國國防部、在野黨、美國政府相關部門、以及美台雙方國防產業代表與會。朱立倫也指派黃介正、陳永康與田在勱等人，組成國防事務代表團出席，闡述國民黨的國家安全戰略理念，國防政策與建軍構想，並就大會主題與美方政學產業界代表充分交換意見，國民黨在美學界人士也將與會。
國民黨表示，國民黨國防事務代表團將在會後轉往華府，展開政府及國會拜會，並將與多個智庫及大學，針對當前台海情勢與未來挑戰等美方關切重點議題，進行閉門座談。該團成員並將分別代表朱立倫，探望美國各地黨員及僑界，參與慶祝民國111年雙十國慶活動。