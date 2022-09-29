銘傳大學國慶禮賓大使亮相　明星臉似許瑋甯、鳳小岳

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溫光祥說，自己是第一次擔任國慶禮賓人員，因為平時接受許多訓練，不會感到緊張。
銘傳大學副校長李藍瑜表示，今年是銘傳大學親善服務隊連續第38年服務國慶大典，因應疫情，依國慶籌備委員會規定，所有的禮賓人員皆需全程配戴口罩，為此銘傳大學親善服務隊，從平時就訓練正確配戴口罩，以及提醒與會貴賓注意社交距離，隊員們即使戴上口罩仍不減親切及專業的服務形象，「笑在心中，漾在臉上」是待客秘訣。
親善服務男隊長林嵩澤說，很榮幸第3次參加國慶大典，疫情時代下都配戴口罩，微笑沒那麼明顯，因此都會教導學弟妹聲音、語調要更加上揚，更加放大，眼睛的微笑也是重點；平時每周會有2到3次的訓練，每次訓練1至2個小時，有基本接待SOP、美姿美儀，請外聘講師授課、畢業學長姐傳承經驗等。
林嵩澤認為，在銘傳大學親善服務隊接受美姿美儀、儀態等訓練，對未來工作面試都有幫助。
親善服務女隊長周欣頤說，因應疫情配戴口罩，妝容會強調眼妝部分；平時會透過男生1600公尺、女生800公尺跑走訓練耐力；此外，為了因應國慶大典任何情況，都必須安排演練，如陳抗的臨時反應等，讓禮賓人員在面對各種情況都能冷靜、沉著處理。
另外，今年幾位禮賓成員神似藝人舒淇、許瑋甯、鳳小岳及韓星徐玄，一出場就吸引全場目光。王詠晴說，祖母有荷蘭血統，因此她的輪廓比較深，可能因此被說像許瑋甯。
楊承峻覺得自己眼睛、鼻子有幾分像鳳小岳，並提到，平常會透過健身、打籃球等，保持體態；禮賓人員需要隨時保持微笑，已融入他的「DNA」，不用特別訓練，倒是久坐久站較具挑戰，站著必須維持標準禮儀站姿，坐姿則要坐椅子1/3、腰桿打直。