特企／台酒國慶限定！OMAR威士忌、玉山陳高限量發行

我是廣告 請繼續往下閱讀
「OMAR單一麥芽威士忌(雪莉果乾)(46%)(雙十國慶紀念版)」特調限量14,400瓶，由南投酒廠以蘇格蘭工藝釀造，被譽為威士忌界的「台灣之光」，以小型蒸餾器蒸餾，批次調和，此次為了國慶特別打造經典雪莉風格，嚴選Solera System頂級西班牙Oloroso雪莉桶中熟成6年以上珍稀原酒，賦予濃厚果乾香氣，帶有橘子乾、芒果乾、葡萄乾及各式果乾蜜餞香，底層微帶焦糖、甘草，交映著牛奶糖甜感，尾韻濃郁而悠長，忠實傳達經典雪莉香甜風味及台灣獨有風土韻味。
台酒指出另一款國慶特調「玉山高粱酒八年陳高(56%)」限量6,000瓶，由嘉義酒廠以厚工製酒工藝，調和甕藏12年以上珍稀老酒，清幽花香交織著熟梅果蜜、仙楂梅乾氣息，底層透出堅果菱角及木質蔘香，昆布、醃梅醬等甕陳酒香氣繚繞，交錯於生津的尾韻中，柔順口感延伸悠長後味，整體融合協調，展現台灣陳高特有風味。
台酒表示，今年國慶限定版包裝，融合線性雙十主視覺，表現台灣多元族群與人民的凝聚力，多色的線段向中心匯聚集合，交織第二層雙十意象空間感，配合國慶標語「守土衛國 你我同行」，代表在2022年疫情及國際局勢下，台灣歷經了一次又一次的考驗，因著共同信念與目標，凝聚民主自由的良善力量，前進同行。
2款紀念酒除贈送外賓，將於9月下旬陸續出貨各通路，「OMAR單一麥芽威士忌(雪莉果乾)(46%)」於全台7-ELEVEN、台酒觀光酒廠、直營便利店及各大酒專通路販售；「玉山高粱酒八年陳高(56%)」於全家便利商店、台酒全台觀光酒廠、直營便利店販售，國慶限定，數量有限，售完即止。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！