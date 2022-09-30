名家論壇》黃創夏／迷信「打雞血」，2022大選之亂！

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一個台灣兩個世界，雖然距離1126的地方大選已經進入全力衝刺和倒數計時啟動的階段，台灣卻呈現出「冰火二重天」的詭異氛圍：選民普遍冷淡和冷漠，而輔選人員心急如火，像是無頭蒼蠅！
這一場選舉進行至今，缺乏主軸、沒有主角，也沒有被普遍討論的主題，每天在網路和媒體版面呈現的都只有「零碎化」和「瑣碎化」的政黨之間之恩怨糾葛，既無關國計民生，也沒有明確藍圖，選民當然冰冷。
這樣的局面已將讓選舉呈現出「減法的選舉」之趨勢，目前對選情有所觀察者普遍預測投票率恐怕會偏低，在缺乏投票驅動力之下，中間選民和年輕選票的投票意願將偏低，變成將是「基本盤」和「鄰里動員票」成為主要的投票主力。
如果無法擴展票源，增加自己的得票能力，過往選舉的「鞏固基本盤」再向中間爭取的慣例無用，那麼就穩固自己的基本盤，然後把選舉搞爛、搞臭，找對手的各種缺陷再擴大渲染，減少對方的可能得票，稱為「減法的戰爭」。
泥塘中，烏龜和鱉（俗稱王八）忘神酣戰，泥漿四濺，臭氣衝天，所有的人經過，都會忍不住掩鼻疾走。
搞多了，搞亂了，是是非非誰也說不清了。
好吧，那就天下烏鴉一般黑吧，反正參與、涉入、評論政治的都不是好人，生活正難過，誰有力氣管那麼多？這就是如今「減法的戰爭」的真正算盤：讓中間選民和年輕人不想投票，降低不確定的風險。
且看，他們痛罵對方的嘴臉，他們各個大義凜然，其實都是把人民當白癡！
這樣的趨勢，其實將會對於民進黨特別不利，因為這樣的低投票率雖然會是「基本盤」決勝負，但是這時的「基本盤」並非是「政黨認同」的基本盤，而是「基層動員」的基本盤，地方組織的動員強度將超過政黨和政治議題的強度。
最直接的影響將是「現任者優勢」，特別是越基層的組織和參選人，平常和選區選民互動頻率高，熟識度也強，在缺乏強而有力的「空戰」議題下，「陸軍」在「巷戰」的優勢將會讓新人因此更缺乏曝光度和關注度。
理解到這樣的基本情勢，就可以知道為什麼執政黨方面因為「亡國感」已經催不出票，拜登都四度公開說美軍會保衛台灣了，集體安全感飽滿。於是民進黨方面只能一再用盡心思打「相對剝奪感」，把對手的事情都塑造成「一般人可望而不可及」，進行「他∕她和我們不一樣」的敵我意識。然後又寄希望與「CoCo和網軍」，明明知道某些話題打過頭可能會有反作用力，但也期待可以因此讓深綠基本盤感情得到發洩。
至於在野黨，先前軟弱無力，現在因為「CoCo事件」情緒高昂，個個都想變成如王鴻薇般的「老公最愛的抗綠女戰神」，也開始亢奮起來了，而他們現在既希望的「雞血」大概就是「那個人」又回來了，期待韓國瑜出面站台，鞏固韓粉造成氣勢。
一切的一切，說穿了，就是幾個不長進的政黨、帶來的「打雞血」的荒謬時代。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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