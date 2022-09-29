好好行銷？綠營痛批侯市府挪用預算行銷「國王的新衣」
新北市議會民進黨黨團今（29）日上午召開記者會，痛批新北市長侯友宜「包裝政績、浪費公帑」，在其領導下的市府局處，一年內花了許多宣傳經費，宛如灑千萬預算穿上「國王的新衣」，用政績來包裝、美化政績，就是浪費人民納稅錢；黨團議員將於下午侯友宜赴議會進行預算付委時，要求侯針對新北市政府「四年度預算未依說明執行卻挪用至行銷費用的狀況」進行專案報告及說明。
民進黨團副總召集人、市議員李倩萍表示，從採購網上可以查到去年年底由城鄉局都市設計科發包了700萬的「翻轉新北永續城鄉政策推廣計畫」行銷新北市，但在今年度的4月28日都設科居然還以「翻轉新北安居樂業政策推廣計畫」400萬的金額發包出去，繼續行銷新北；再隔2個月的6月21日由僅有2200多萬的客家局文教發展科以「新北市安居樂業成果推廣勞務採購案」的名義發包570萬的成果推廣案出去，總計高達1千多萬，質疑侯市府為何要如此密集的美化政績，根本不是侯所說的「好好做事」，而要改口「好好行銷」、「好好包裝」。
民進黨團幹事長、市議員羅文崇則是痛批，新北市預算挪用相當嚴重，連僅有2200萬的客家局預算卻可以挪用570萬的預算來美化政績，挪用四分之一的錢來包裝政績欺騙市民；直言去年底審議111年度時三讀議決文決議的第四項:「預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。」，新北市府不但沒有依決議辦理，更挪用其他局處應執行的業務去宣傳市長自己的安居樂業，這樣的狀況到底有多少？希望市長說清楚講明白。
民進黨團總召集人、市議員陳啟能議員指出，議會決議的事項雖然屬建議性質，但議會針對未依說明被挪用的預算卻毫無所知，因此黨團議員將於下午市長赴議會進行預算付委時，要求侯友宜針對新北市政府「四年度預算未依說明執行卻挪用至行銷費用的狀況」進行專案報告及說明。