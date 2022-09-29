警大聲明爭議延燒　藍議員：校長受壓力、承辦人成替死鬼

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此游淑慧在臉書上PO文指出，林佳龍不僅打侯友宜的博士學位，現在連警大的聲明都可以作為討論焦點。「警大校長也配合得不錯，還可以說侯辦出示的『聲明』是媒體聯絡人疏失，自己要發給媒體，校方從未發過正式聲明？根本是直接推基層出來背鍋！」游淑慧說，媒體聯繫人發出給媒體的說明，外界當然就可以把它當作警大正式的聲明，「現在是校長受到壓力，只好改口，並且把承辦人當替死鬼？」
游淑慧強調，以自己過去10幾年公務員經驗，媒體聯繫承辦人可能不了解23年前的往事，所以一定在內部調查過，並且向學務單位確認過，才有辦法擬出聲明提供給媒體，而且聲明應該還讓長官或主管業務者確認過文字。「現在居然衰到要背黑鍋，到底為了選舉，還要拖累多少人？」游淑慧強調，退萬步來說，就算聲明是承辦人自己發出，但「內容有沒有錯誤」才是重點。
游淑慧質疑，林佳龍從台中到台北，從台北到新北，烏龍始終是烏龍，他無心了解新北市政，只能用最廉價省事的選舉方式，就是潑髒水。「侯友宜民國88年報考警大博士班，當時他只是刑事警察局副局長，這樣的職務有什麼能耐能隻手遮天，違規就讀警大博士班？」游淑慧說，先是質疑侯友宜警大的學歷問題，民進黨羞辱完台大之後，現在又要質疑警大？「林佳龍把警大看得太不堪和廉價。」