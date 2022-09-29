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貼警大新聞稿強證　陳乃瑜：侯是在努力掩蓋什麼事？

▲陳乃瑜臉書貼上警大新聞稿，表示新聞稿內容強調無聲明也提醒對方勿引用，要問對方是在努力掩蓋什麼事嗎？（圖 ／記者吳嘉億攝）
▲陳乃瑜臉書貼上警大新聞稿，表示新聞稿內容強調無聲明也提醒對方勿引用，要問對方是在努力掩蓋什麼事嗎？（圖 ／記者吳嘉億攝）

記者吳嘉億／新北報導

2022-09-29 12:26:142022-09-29 12:38:34

針對近日新北市長侯友宜警察大學博士學位風波，前主播、新北市議員候選人陳乃瑜在臉書上直接貼出警察大學新聞稿，內容明白表示警察大學沒有發聲明，並指出校方致電新北市長侯友宜選舉辦公室，是為了澄清該份聲明並非警大的立場，提醒侯辦別再引用。陳乃瑜痛批侯選辦竟然將那通電話，曲解為警大主動致電證實相關內容，知法犯法還不斷說謊，這是台灣史無前例的政治醜聞，要請問對方是在努力掩蓋什麼事嗎？

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陳乃瑜臉書上提到，上個禮拜政治評論員指出侯友宜博士入學及論文有疑慮，結果侯友宜辦公室秀了一則LINE訊息給媒體，指稱警大校方已經發聲明澄清爭議，結果警大校長和公關室兩度向媒體表示，校方沒有針對侯友宜學位做任何正式聲明，侯辦卻置之不理，甚至還召開記者會，妄稱聲明真實存在，更稱警大公關室還有致電證實，最好只能逼得ˋ警大發正式新聞稿，強調完完全全沒有校方聲明。

陳乃瑜進一步指出，警大新聞稿中說明當初校方致電侯選辦，是為了澄清該份聲明並非警大的立場，提醒侯辦別再引用，侯選辦竟然將那通電話，曲解為警大主動致電證實相關內容；痛批侯友宜身為前警大校長，竟然這樣捏造警大聲明，知法犯法還不斷說謊，這是台灣史無前例的政治醜聞，新北市民還要繼續縱容嗎？呼籲侯友宜應儘速向警大及社會大眾道歉，也將博士學位的爭議解釋清楚，別再用「好好做事」消磨市民的耐心。

▲陳乃瑜臉書貼上的警大新聞稿，內容表示警大沒有發聲明，並指校方致電侯辦事提醒侯辦別再引用。（圖 ／翻攝陳乃瑜臉書）
▲陳乃瑜臉書貼上的警大新聞稿，內容表示警大沒有發聲明，並指校方致電侯辦是提醒侯辦別再引用。（圖 ／翻攝陳乃瑜臉書）

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