緊咬陳吉仲研究案　國民黨：連愛情公寓轉載文章都抄

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張斯綱也批，陳吉仲的辯護分明是轉移話題、牛頭不對馬嘴，國民黨至始至終未說陳吉仲的期刊內容是抄襲，而是陳於民國94年受農委會資助的研究計畫《農民與離農年金給付之實施對台灣農業結構改善之評估》，抄襲農委會民國92年資助的期刊《台灣稻米政策調整對稻米市場經濟影響之評估》。
桃園市議員候選人凌濤則爆料，陳吉仲擔任2015、2017年兩科技部研究計畫的主持人，涉嫌嚴重抄襲四大來源，涵蓋科學人雜誌、愛情公寓部落格、碩博士論文網、期刊，簡直是「花式剽竊」。
凌濤進一步指出，陳吉仲過去曾說是自己研究報告的實證模型可抄襲，但有兩篇科技部資助的研究計畫，包括《台灣及東亞鄰近地區氣候變遷下對農業災害損失及空氣污染之社會成本評估》、《研析臺灣農業生態系服務最佳化策略-評估臺灣農業生態系經濟 價值與其政策涵義》，光「文獻參考」部分抄襲比例就分別高達40%與57%。
凌濤嘲諷，陳吉仲為人師表，抄襲內容竟如此不堪，抄襲碩博士學生論文的「摘要」，內文甚至連看都不看，從1998年抄到2008年，10年間的台灣大學、台北大學、海洋大學、中興大學碩博士生都是受害者，懶到「連抄書都只抄封面」。他指控陳吉仲還抄愛情公寓部落格轉載文章「失色的台海上空」、外國專家川柏斯2007年於科學人雜誌的著作「氣候越暖颱風越強」等內容，更剽竊2012年《大氣期刊》上9位作者撰寫的《東亞／西北太平洋氣候變遷》，堪稱抄襲達人。
不滿國民黨連番指控，陳吉仲今中午發聲明指出，國民黨為了選舉不顧事實、胡亂指控，「鋪天蓋地的抹黑，對本人的名譽已造成傷害」，對國民黨不實言論，將會委請律師提吿，以維護他學術研究名譽。