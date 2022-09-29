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緊咬陳吉仲研究案　國民黨：連愛情公寓轉載文章都抄

▲連日緊咬陳吉仲研究案涉嫌抄襲，國民黨今開記者會續轟，竟連愛情公寓部落格轉載文章都抄。（圖／國民黨提供）
▲連日緊咬陳吉仲研究案涉嫌抄襲，國民黨今開記者會續轟，竟連愛情公寓部落格轉載文章都抄。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-09-29 12:52:55

農委會主委陳吉仲近來頻遭指控，研究計畫涉嫌抄襲，國民黨今（29）日開記者會再指控，陳吉仲擔任「計畫主持人」的2015、2017年科技部研究成果「文獻回顧」分別抄襲高達40％、57％，其抄襲內容更是五花八門，連愛情公寓部落格轉載文章都抄。對於國民黨不斷猛攻，陳吉仲中午發聲明回應，胡亂指控已造成他名譽傷害，將委請律師提告。

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國民黨今開「陳吉仲抄襲慣犯、騙錢達人！ 從研究人員抄到計畫主持人！」記者會，台北市議員張斯綱指出，陳吉仲親身示範如何用「農委會的錢騙農委會的錢」，身為研究人員受農委會資助研究計畫，光第4章節的抄襲比例就高達77%，其中內容更用農委會民國92年資助的期刊論文，填充到自己民國94年的研究計畫，分明是「一魚兩吃」、「騙錢達人」。

張斯綱也批，陳吉仲的辯護分明是轉移話題、牛頭不對馬嘴，國民黨至始至終未說陳吉仲的期刊內容是抄襲，而是陳於民國94年受農委會資助的研究計畫《農民與離農年金給付之實施對台灣農業結構改善之評估》，抄襲農委會民國92年資助的期刊《台灣稻米政策調整對稻米市場經濟影響之評估》。

桃園市議員候選人凌濤則爆料，陳吉仲擔任2015、2017年兩科技部研究計畫的主持人，涉嫌嚴重抄襲四大來源，涵蓋科學人雜誌、愛情公寓部落格、碩博士論文網、期刊，簡直是「花式剽竊」。

凌濤進一步指出，陳吉仲過去曾說是自己研究報告的實證模型可抄襲，但有兩篇科技部資助的研究計畫，包括《台灣及東亞鄰近地區氣候變遷下對農業災害損失及空氣污染之社會成本評估》、《研析臺灣農業生態系服務最佳化策略-評估臺灣農業生態系經濟 價值與其政策涵義》，光「文獻參考」部分抄襲比例就分別高達40%與57%。

凌濤嘲諷，陳吉仲為人師表，抄襲內容竟如此不堪，抄襲碩博士學生論文的「摘要」，內文甚至連看都不看，從1998年抄到2008年，10年間的台灣大學、台北大學、海洋大學、中興大學碩博士生都是受害者，懶到「連抄書都只抄封面」。他指控陳吉仲還抄愛情公寓部落格轉載文章「失色的台海上空」、外國專家川柏斯2007年於科學人雜誌的著作「氣候越暖颱風越強」等內容，更剽竊2012年《大氣期刊》上9位作者撰寫的《東亞／西北太平洋氣候變遷》，堪稱抄襲達人。

不滿國民黨連番指控，陳吉仲今中午發聲明指出，國民黨為了選舉不顧事實、胡亂指控，「鋪天蓋地的抹黑，對本人的名譽已造成傷害」，對國民黨不實言論，將會委請律師提吿，以維護他學術研究名譽。

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