抗疫有功！防疫旅館每房補助5千元、計程車補貼至年底
配合行政院及中央流行疫情指揮中心宣布，自10月13日起適時放寬入境人員免居家檢疫，採0+7防疫新制，防疫旅宿及機場防疫車隊將逐步回歸常態經營。行政院長蘇貞昌今（29）日表示，非常感謝防疫旅宿及機場防疫車隊業者，在新冠肺炎疫情兩年多來，提供安心檢疫環境及減少病毒傳播的風險，提升整體防疫安全，共同守護國人健康。
交通部長王國材指出，考量防疫旅宿配合政府檢疫政策，業者回歸常態經營前須進行旅宿清消與過渡期間整備無法營運等，因此將補助防疫旅宿業者每房5,000元補貼，以協助其早日回歸常態經營，相關細節交通部觀光局將於定案後對外公布。
10月13日起入境旅客交通方式，除現行親友/機關團體接送、自駕外，將開放無症狀入境旅客可搭乘大眾運輸，亦即增加國道客運、機場捷運、高鐵及租車等交通工具選項供旅客使用。考量入境旅客可選擇之交通工具將更加多元，王國材表示，防疫車隊將回歸機場計程車排班，但兼具防疫任務。入境旅客倘選擇搭乘機場計程車，收費回歸疫情前的收費方式，以跳錶方式計費，但現行機場防疫計程車司機補貼則維持至今（2022）年底。
另交通部也說明，因現行各縣市防疫專車係搭載居隔者與確診者，因此各縣市防疫專車不受10月13日開放0+7政策影響，其需求將俟各縣市疫情情況，由各地方政府滾動檢討增加或縮減，並由交通部公路總局依現行機制補助地方政府辦理。