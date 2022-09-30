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巷仔內／玉山艦執行「衛疆」計畫　兩大劣勢待克服

▲海軍兩棲船塢登陸艦「玉山軍艦」。（圖／記者呂炯昌攝）
▲海軍兩棲船塢登陸艦「玉山軍艦」。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／特稿

2022-09-30 12:40:15

海軍編列73億3212萬4000元預算投入興建的新型兩棲船塢運輸艦，由蔡英文總統命名為「玉山艦」。未來東沙與南沙太平島若遭周邊國家攻佔，國軍執行收復疆土的「衛疆計畫」，玉山艦將肩負運載武裝作戰人員的任務，但是玉山艦的直升機運載能力與海軍的區域防空能力將成為玉山艦執行計畫的成敗關鍵因素。

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近年來中國不斷在南海控制島礁持續軍事化，導致南海緊張局勢持續升溫，我國控制的太平島與東沙島目前由海巡署駐守、且距台灣本島超遠（東沙444公里，南沙1600公里），加上島上地形缺乏天險，呈現「易攻難守」局面。國軍擬定島嶼規復作戰的「衛疆計畫」，包括透過C-130運輸機載運特戰隊員，以空降方式將人員送上岸，或是透過艦船將陸戰隊兵力送至當地搶灘，發動反擊並予以奪回。

不過，太平島航程已超過空軍戰機航程範圍，所以用運輸機載運特戰隊員登島，在沒有護航戰機陪同下，遇到空中攻擊將會是凶多吉少局面，因此海運方式較為可行。排水量萬噸的玉山艦比照美軍聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦建造，可以運載AAV7兩棲突擊車、LCU與LCM登陸艇、悍馬車與670名武裝士兵，運量十分驚人。

由於空軍戰機無法護航，玉山艦要前往東、南沙執行「衛疆計畫」就必須要有區域防空能力的基隆級驅逐艦隨行。海軍4艘基隆級艦最多可運載68枚標準二型防空飛彈，可有效攻擊153公里之內的空中目標，基隆級艦上雷達與戰鬥系統最多可以追蹤64個目標，是海軍目前戰力最強戰艦。

基隆級艦原為1970年代末期為伊朗巴勒維政府建造的紀德級艦，在1979年爆發伊朗宗教革命與美國鬧翻後，由美國海軍接手使用，除役後於賣給台灣，於2005年陸續成軍。儘管國防部自2018年起編列預算請美方為基隆級艦升級電戰系統，船齡40多年的基隆級艦已逐漸接近服役壽限，面對共軍新一代反艦武器威脅只會越來越吃力，需要新區域防空艦艇接替。

玉山艦若在登陸作戰時，能有陸航攻擊直升機搭配，可對搶灘登陸的友軍提供綿密火力支援，但目前玉山艦尚未完成陸航AH-1W超級眼鏡蛇與AH-64E阿帕契兩款攻擊直升機的登艦訓練，AH-1W曾為美軍陸戰隊使用機種，有起落艦和海上飛行能力，但因陸航與海軍反潛直升機儲放條件不足，無法達到隨艦行動目標。

玉山艦2019年開始建造，期間美方多次來推銷MH-60R海鷹直升機，MH-60R不僅可執行反潛任務，還可以發射飛彈與火箭彈執行對艦與對地攻擊任務，可視為玉山艦隨艦直昇機解決方案之一。但是國防部長邱國正在5月證實，MH-60R反潛直升機因價格過高，已經超出能力範圍，海軍已放棄購買，而海軍現役的S-70C直升機雖然能在艦上降落，但僅具備反潛能力，在缺乏航空兵力火力支援情況下，等於讓玉山艦執行「衛疆計畫」戰力大打折扣。

▲MH-60R海鷹直升機發射2.7吋火箭彈。（圖／美國海軍）
▲MH-60R海鷹直升機發射2.7吋火箭彈。（圖／美國海軍）

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