足球／黃偉倫建功 中華男足逼平黎巴嫩

五人制男足國家代表隊在科威特出戰2022五人制亞洲盃，今進行小組賽首場比賽迎戰黎巴嫩，中華隊身為C組第三檔次的球隊，首戰第二檔次勁敵黎巴嫩，雖然是小組賽是第一場比賽，但戰果將直接影響到晉級八強的資格。最終雙方1:1握手言和，各帶走1分積分。
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下半場雙方肢體接觸與身體強度越來越高，但攻勢仍然堅持不下，先發門將傅立崴帶領場上五人防守大門，黎巴嫩無法越雷池一步，中華隊包含謝金成、劉如明幾次創造的機會也沒有辦法連線成功做到隊友腳下。中華隊、黎巴嫩隊下半場相繼喊出暫停過後，比賽剩不到三分鐘的時間，各自進攻仍然僵持不下，最終就以1:1握手言和。
總教練阿迪爾表示：「今天的防守部分做得不錯，很可惜因為定位球失了一分。下半場的兩次進攻機會都沒有能夠把握住進球也是非常可惜的。」
打入本屆賽事中華隊第一顆進球的黃偉倫表示：「很開心能夠先發並且為球隊攻進第一顆進球，角球的防守確實是有漏人的狀況，大家並沒有來得及站穩，還沒溝通好防守定位球陣勢造成這顆失球，在下半場錯失許多進球機會很可惜。」
同樣先發的王琨崴則說：「今天大家的表現80分，有點可惜沒有贏下來。下半場的衝撞過後腳的部分明天會再做檢測，不過還能適應這個國際賽的強度。」