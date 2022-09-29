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足球／黃偉倫建功 中華男足逼平黎巴嫩

▲中華隊進球後慶祝。官方提供
▲中華隊進球後慶祝。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-09-29 15:23:10

五人制男足國家代表隊在科威特出戰2022五人制亞洲盃，今進行小組賽首場比賽迎戰黎巴嫩，中華隊身為C組第三檔次的球隊，首戰第二檔次勁敵黎巴嫩，雖然是小組賽是第一場比賽，但戰果將直接影響到晉級八強的資格。最終雙方1:1握手言和，各帶走1分積分。

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開賽上半場，雙方前10分鐘皆沒有辦罰有效組織進攻射門，並且持續進行選手輪轉調度找尋進攻機會，黃偉倫、紀聖珐皆有機會攻門可惜未能進球。上半場黎巴嫩暫停過後中華隊積極防守，第13分鐘由黃偉倫透過全隊在黎巴嫩半場壓迫防守後逮到機會首開紀錄先打進第一顆進球，取得1:0領先。第17分鐘防守角球被黎巴嫩12號門前放進追平球，雙方半場1:1戰成平手。

下半場雙方肢體接觸與身體強度越來越高，但攻勢仍然堅持不下，先發門將傅立崴帶領場上五人防守大門，黎巴嫩無法越雷池一步，中華隊包含謝金成、劉如明幾次創造的機會也沒有辦法連線成功做到隊友腳下。中華隊、黎巴嫩隊下半場相繼喊出暫停過後，比賽剩不到三分鐘的時間，各自進攻仍然僵持不下，最終就以1:1握手言和。

總教練阿迪爾表示：「今天的防守部分做得不錯，很可惜因為定位球失了一分。下半場的兩次進攻機會都沒有能夠把握住進球也是非常可惜的。」

打入本屆賽事中華隊第一顆進球的黃偉倫表示：「很開心能夠先發並且為球隊攻進第一顆進球，角球的防守確實是有漏人的狀況，大家並沒有來得及站穩，還沒溝通好防守定位球陣勢造成這顆失球，在下半場錯失許多進球機會很可惜。」

同樣先發的王琨崴則說：「今天大家的表現80分，有點可惜沒有贏下來。下半場的衝撞過後腳的部分明天會再做檢測，不過還能適應這個國際賽的強度。」

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