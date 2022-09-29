足球／黃偉倫建功 中華男足逼平黎巴嫩

五人制男足國家代表隊在科威特出戰2022五人制亞洲盃，今進行小組賽首場比賽迎戰黎巴嫩，中華隊身為C組第三檔次的球隊，首戰第二檔次勁敵黎巴嫩，雖然是小組賽是第一場比賽，但戰果將直接影響到晉級八強的資格。最終雙方1:1握手言和，各帶走1分積分。





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