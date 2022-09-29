世紀颶風伊恩強襲佛州！近5千航班被取消、機場被迫關閉
四級颶風伊恩（Hurricane Ian）侵襲美國佛羅里達州西南部海岸，強烈的狂風暴雨導致佛州200多萬居民被命令撤離家園，而佛州多座機場也因為伊恩颶風而暫停營運。美國航空公司從27日起宣布陸續取消航班，至今已經有5000多個航班被取消。
美東時間28日下午颶風伊恩登陸美國佛羅里達州，根據美國國家颶風中心指出，截至下午7時止，伊恩的最大持續風速達到每小時205公里。佛州是美國航空業重鎮，包含捷藍航空、西南航空等，每天有超過4成的航班抵達佛州各機場，但由於位處風暴預計行經途徑上，包括坦帕、聖彼得堡等幾個主要機場被迫關閉營運，數千個航班被迫取消。
《路透》指出，颶風伊恩對美國航班造成的干擾在美國東南部一帶影響最重，從颶風登陸佛州前一天，各航空公司就取消了403個航班，登陸當天（28）取消2163個航班、3106架航班則受到延誤，今（29）日則追加取消1935個航班，明（30）日則有738個航班被取消。
佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）已派出數千名國民警衛隊員進行防災應變措施，並下令200多萬居民撤離家園。另外，受到風暴影響，包含迪士尼樂園、環球影城、海洋世界等知名景點與主題公園也被迫關閉，美國航太總署亦推遲了阿提密斯1號登月火箭的發射任務。