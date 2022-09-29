與國際接軌　政院通過智慧財產相關法案　

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關於「智慧財產及商業法院組織法」部分條文修正草案，修正智慧財產及商業法院管轄案件；明定智慧財產及商業法院審判案件原則以法官3人合議行之，並明定例外得由法官1人獨任審判之情形；修正智慧財產法庭、商業法庭庭長之遴任、法官改任或遴選之類別及其辦理審判事務類別之限制；並增列商業調查官之任用資格範圍。
此外「智慧財產案件審理法」修正草案，針對智慧財產民事事件審理程序，增訂「審理計畫」、「查證」、「專家證人」、「法院徵求第三人意見」，擴大採行律師強制代理，並修訂舉證便利化、強化營業秘密訴訟資料保護等制度。
為因應經濟部函送「專利法」、「商標法」部分條文修正草案，將專利、商標案件救濟程序由現行行政訴訟程序改採準用民事訴訟程序之「對審制」，增訂專利或商標複審及爭議事件程序相關規定。
此外為回應外界保護營業秘密企盼，並落實專業及妥速審結要求，將觸犯營業秘密法第13條之1等罪第一審刑事案件，修正由第一審智慧財產及商業法庭審理；且配合國家安全法第18條第2項規定，增訂侵害國家核心關鍵技術的營業秘密案件，第一審管轄權屬於智慧財產及商業法院。最後為推動司法E化升級、促進法院審理效能、避免裁判歧異及解決實務爭議，併增修相關程序規定。