僑委會攜手崑大啟用「印尼高科技人才培訓基地」培育人才

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李天祥表示，崑大在教育部補助下挹注資源打造「車用零組件生產自動化類產線基地」、「織物染整及印花類產線基地」、「智慧聯網自動光學檢測類產線基地」，及「機聯網、感知系統、機器人工程師iPAS實作考場建置暨人才培育計畫」，含自行建置場域共計12座「類產線工廠」。亦持續與多家上市企業或知名廠商產學合作，107年與台灣愛普生公司成立首間「Epson機械手臂南部訓練中心」；110年與「上銀科技」共同掛牌啟用全台唯一「機器手臂維修訓練中心」；今年度更獲群創光電捐贈價值百萬的先進封裝COG機台，成立「群創光電先進封裝COG實驗室」。此次與僑委會共同成立培訓基地，歷年累積的資源與設備俱全，必能為高階人才培育提升能量。
李天祥補充說，崑大歷年來都有印尼籍學生前來就讀學士、碩士、博士學位，除了海青班、3+4產攜班，108學年度起亦配合政府新南向政策招收印尼2+i學生，自開設專班以來，已有超過170名印尼學生蒞校就讀，110學年度第2學期更有7名學生留台就讀國立大學碩士班，包括成功大學、高雄科技大學、勤益科技大學及屏東大學等。未來希望以優質的師資、設備與環境，建立起培育基地，為打造高階人才盡一份心力。