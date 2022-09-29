僑委會攜手崑大啟用「印尼高科技人才培訓基地」培育人才

僑委會推動「高科技人才培訓基地」計畫，攜手崑山科技大學於今（ 29 日）舉行印尼高科技人才培訓基地揭牌典禮與締約合作，由僑委會僑生處長林渭德與崑大國際長莊岳峰代表簽約，僑委會委員長童振源、崑大校長李天祥擔任見證人，見證台印兩國在科技產業上進一步的合作。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲締約儀式由僑委會僑生處長林渭德(左二)崑大國際長莊岳峰(右二)代表簽約（圖／記者張振興攝，2022.09.29）

童振源表示，台灣是印尼重要的投資夥伴，兩國在各領域持續廣泛交流，如產業、科技、教育等，並持續推動經貿訪團互訪、商機媒合、人員訓練等面向深化合作，建立更緊密的經貿連結。印尼是我國僑外生來源國第 2 位的國家，雙方教育合作密切。 112 學年度高科技人才培訓基地專班也將採「海青班二年制副學士學位班」學制，開設為期兩年的紮實技職課程，期能共享高科技人才資源，深化雙邊產業人力的交流與培育。

李天祥表示，崑大在教育部補助下挹注資源打造「車用零組件生產自動化類產線基地」、「織物染整及印花類產線基地」、「智慧聯網自動光學檢測類產線基地」，及「機聯網、感知系統、機器人工程師 iPAS 實作考場建置暨人才培育計畫」，含自行建置場域共計 12 座「類產線工廠」。亦持續與多家上市企業或知名廠商產學合作， 107 年與台灣愛普生公司成立首間「 Epson 機械手臂南部訓練中心」； 110 年與「上銀科技」共同掛牌啟用全台唯一「機器手臂維修訓練中心」；今年度更獲群創光電捐贈價值百萬的先進封裝 COG 機台，成立「群創光電先進封裝 COG 實驗室」。此次與僑委會共同成立培訓基地，歷年累積的資源與設備俱全，必能為高階人才培育提升能量。