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僑委會攜手崑大啟用「印尼高科技人才培訓基地」培育人才

▲僑委會委員長童振源(左四)崑山科大校長李天祥(右四) 共同為印尼高科技人才培訓基地揭牌（圖／記者張振興攝，2022.09.29）
▲僑委會委員長童振源(左四)崑山科大校長李天祥(右四) 共同為印尼高科技人才培訓基地揭牌（圖／記者張振興攝，2022.09.29）

記者張振興/台南報導

2022-09-29 17:49:58

僑委會推動「高科技人才培訓基地」計畫，攜手崑山科技大學於今（29日）舉行印尼高科技人才培訓基地揭牌典禮與締約合作，由僑委會僑生處長林渭德與崑大國際長莊岳峰代表簽約，僑委會委員長童振源、崑大校長李天祥擔任見證人，見證台印兩國在科技產業上進一步的合作。

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▲締約儀式由僑委會僑生處長林渭德(左二)崑大國際長莊岳峰(右二)代表簽約（圖／記者張振興攝，2022.09.29）
▲締約儀式由僑委會僑生處長林渭德(左二)崑大國際長莊岳峰(右二)代表簽約（圖／記者張振興攝，2022.09.29）
童振源表示，台灣是印尼重要的投資夥伴，兩國在各領域持續廣泛交流，如產業、科技、教育等，並持續推動經貿訪團互訪、商機媒合、人員訓練等面向深化合作，建立更緊密的經貿連結。印尼是我國僑外生來源國第2位的國家，雙方教育合作密切。112學年度高科技人才培訓基地專班也將採「海青班二年制副學士學位班」學制，開設為期兩年的紮實技職課程，期能共享高科技人才資源，深化雙邊產業人力的交流與培育。


李天祥表示，崑大在教育部補助下挹注資源打造「車用零組件生產自動化類產線基地」、「織物染整及印花類產線基地」、「智慧聯網自動光學檢測類產線基地」，及「機聯網、感知系統、機器人工程師iPAS實作考場建置暨人才培育計畫」，含自行建置場域共計12座「類產線工廠」。亦持續與多家上市企業或知名廠商產學合作，107年與台灣愛普生公司成立首間「Epson機械手臂南部訓練中心」；110年與「上銀科技」共同掛牌啟用全台唯一「機器手臂維修訓練中心」；今年度更獲群創光電捐贈價值百萬的先進封裝COG機台，成立「群創光電先進封裝COG實驗室」。此次與僑委會共同成立培訓基地，歷年累積的資源與設備俱全，必能為高階人才培育提升能量。


李天祥補充說，崑大歷年來都有印尼籍學生前來就讀學士、碩士、博士學位，除了海青班、3+4產攜班，108學年度起亦配合政府新南向政策招收印尼2+i學生，自開設專班以來，已有超過170名印尼學生蒞校就讀，110學年度第2學期更有7名學生留台就讀國立大學碩士班，包括成功大學、高雄科技大學、勤益科技大學及屏東大學等。未來希望以優質的師資、設備與環境，建立起培育基地，為打造高階人才盡一份心力。


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