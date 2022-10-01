世界咖啡日星巴克買1送1！85度C第2杯25元　5品牌優惠曝

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星巴克：「尋找小熊截圖」享「全品項大杯買1送1」
星巴克主打「社群尋找小熊 好友分享」，大家可在星巴克自營的社群限時動態、LINE官方帳號、社群貼文，尋找Bearista小熊並截圖，10/3～10/5連續五天11:00～20:00，憑小熊截圖可享「全品項大杯買一送一」。
85度C：大杯招牌系列咖啡「第2杯25元」
85度C於10/1當天祭出世界咖啡日優惠，大杯招牌咖啡、大杯特濃招牌咖啡和黑鑽咖啡「同品項第2杯特價25元」，僅限門市購買、冷熱飲皆有優惠，現場帶走每人限購三組（六杯。寄杯辦法請依各門市公告為主）。
cama café：憑會員優惠券，大杯精品手沖系列「折15元」
cama café於10/1～10/3，憑會員優惠券，大杯精品手沖系列「折15元」。提醒單張限折乙杯，不得與其他優惠券或門市優惠活動併用；不可寄杯；也不適用門市外送與外送平台。
路易莎：尋豆師限量手沖新品祭出黑卡價
路易莎咖啡9～10月黑卡尋豆師限量手沖新品，推出私藏果宴雙強，嚴選來自肯亞涅里的黑莓之后及哥倫比亞克菈菈莊園的橙汁水洗，祭出黑卡價優惠120元／1杯（原價200元）。
Mister Donut：咖啡或茶歐蕾之指定品項「現折18元」
適逢Mister Donut統一多拿滋歡慶18歲生日，9/30(五)～10/2(日)購買咖啡或茶歐蕾系列現做飲品，即可享有飲品「現折18元」優惠，而且自帶飲料杯可再享環保優惠5元折扣。