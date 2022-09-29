台南市成立57處危老工作站 提供重建需求民眾就近服務

台南市政府危險及老舊建築物重建輔導團已由台南市建築師公會組成，結合台南市各地建築師事務所，設立約57處危老工作站，貼近民眾需求，提供專業建議，供各地有危老重建需求民眾就近諮詢，貼心的服務免去市民舟車勞頓之苦，今(29)日由市長黃偉哲、台南市建築師公會理事長徐岩奇建築師等貴賓一同見證成立儀式，共同為市民住的安全及品質努力。





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台南市長黃偉哲表示，市府考量舊市區建築物耐震能力普遍不足，同時因應高齡化社會的到來，推出具有「快速通關」、「獎勵明確」、「稅捐優惠」三大特色的危老重建政策，申請條件簡單，民眾的老屋只要是在都市計畫範圍內，非經指定為具有保存價值的合法建築物，經過結構評估並確認具有危險，在全體所有權人同意下，即可採危老重建管道申請重建，搭配政府提供之結構評估補助、稅金減免、建蔽率放寬、容積獎勵、信貸協助、低利貸款、重建計畫補助等7大優惠，其中房屋稅最多可減半達12年，民眾可趁此機會，重建老屋提高居住安全。











都發局局長莊德樑指出，為讓民眾更瞭解危險及老舊建築物重建辦理流程與細節，危老重建輔導團已在南市多區辦理危老重建整合說明會，向民眾宣導說明危老重建法令、申請獎勵及補助、如何取得危老資格條件及申請程序、危老重建案例分享，還邀請正在進行危老重建的案主到場分享心路歷程，提供有意申請危老重建的民眾最貼心專業的服務，讓民眾能快速了解危老政策利多，今起成立危老工作站方便民眾諮詢。









