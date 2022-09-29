「兇手行為難以原諒」 安倍遺孀首度公開談槍手山上徹也
日本前首相安倍晉三的國葬於27日在日本政府的重金舉行下正式落幕，除了各國政要露面外，其遺孀安倍昭惠也持遺骨現身，儀式進行至獻花時昭惠夫人對安倍深深一鞠躬的模樣也讓人印象深刻。不過根據日本媒體報導，安倍昭惠曾在安倍遭槍殺後，首度公開談及槍手山上徹也、談及對整個刺殺事件的看法與不解。
安倍晉三於7月8日輔選時在街頭遭槍殺，根據日媒《週刊文春》昨（28）日新上架的文章中指出，在事發約2周後安倍昭惠在出席公開場合時曾首度表達對安倍逝世事件的看法，當天安倍昭惠出席「社會貢獻支持基金會」在帝國飯店舉辦的表揚典禮，由於安倍昭惠2014年起就擔任該會理事長，典禮距離刺殺意外發生不久，與會人員並不確定昭惠夫人是否會出席。
不過就在7月25日典禮當天早上10點30分，安倍昭惠仍現身表揚典禮，並在進行會長致詞時表達失去心愛亡夫的哀痛，同時她也提到槍手山上徹也，當時昭惠夫人表示雖然他的行為無法饒恕，但也提到為何在他犯案前，沒有人可以跟他聊聊？「如果有地方讓他可以傾訴、有人能聽他闡述煩惱，悲劇也許就不會發生了。」
該典禮表揚的對象主要是對日本社會福利和國際貢獻有幫助的企業，其中包含30年來持續招募更生人的企業，安倍昭惠致詞時提到，若能打造出一個互相幫助的社會，或許日本就不再有人遭到孤立，像槍殺這樣的犯罪行為可能就會消失。