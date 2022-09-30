今日最聚焦／流感疫情強碰新冠！醫示警：可能是流行大年

我是廣告 請繼續往下閱讀
台大兒童醫院小兒部醫師黃立民分析，今年有許多條件都已示警年底的流感疫情不會太小，第一個條件是10月中旬即將開放邊境，第二個條件是南半球疫情嚴重，通常南半球疫情嚴重時，北半球冬季疫情也會嚴重，第三個條件是疾管署的50例個案中，46例為A型、4例B型，可推估今年將流行A型流感，而A型流感突變較快，也較為強勢，最後一個理由為，今年的疫情看起來有提早到達的趨勢，這在以前很少見。
「所以所有這些條件加起來，沒有一件是好消息！」黃立民預估，今年可能會有300萬至400萬人口可能會感染流感，屆時因為可能本波BA.5疫情會持續到明年1月才會慢慢下降，流感疫情很有可能與新冠疫情撞在一起，若是同時感染兩種病毒，疾病嚴重程度將增加30%，建議民眾可打疫苗預防。
黃建賢說明，感冒跟流行性感冒都有季節性，若個案數跟往年差不多的話，就是一般的季節性感冒或流行性感冒，但如果感染人數大量增加，例如有經過突變、感染能力上升，就有可能造成比較大的這個流行。
黃建賢進一步解釋，流行性感冒一般每3年會有比較大的一個流行，每10年流行的幅度又會變大，大概30年到50年會有一次很大的流行，所以如果已經好幾年都沒有過流行性感冒的流行，「萬一這個病毒株經過突變來的話，那就有可能造成比較大的流行。」
黃建賢分析，上一波比較大的流行性感冒的大流行是在2009年，那一波應該是大概是30年到50年，或者甚至是100年來一次的流行性感冒的大流行，現在距離2009年也已經有10幾年的時間，所以應該還是要小心流行性感冒的流行。
被問及今年是否可能為流感大年時，黃建賢直言「有可能」，因為今年的流感現在就開始有一些個案了，目前疫苗還沒施打，但是如果在疫苗施打之後，民眾施打比較踴躍，可能流感就比較不會大流行，可是因為民眾在過去幾年當中，已經施打了很多的新冠疫苗，若導致民眾因此對流感疫苗的施打意願降低，「那就不好，就可能會擔心它引起大流行」。
不過黃建賢相信，若民眾還是一樣有流感疫苗施打的意願，而且施打比例高的話，「流感疫苗的效果其實比新冠預防的這個效果還要好，那我們的這個流感就比較不會有大量的病人，比較不會大流行，也比較不會有重症的這個產生」。
黃建賢提醒，其實新冠跟流感的症狀接近，一樣都是發燒、呼吸道症狀、全身痠痛不舒服等症狀，所以當民眾如果自行進行新冠快篩陰性，又確定自己是生病的時候，就可以尋求流感的快篩，確認是否為流感。
黃建賢強調，新冠與流行性感冒兩者的治療藥物不太一樣，所以若有呼吸道的症狀，新冠快篩又為陰性的話，還是要尋求醫療單位的幫忙。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。