橫濱流星跟廣瀨鈴約會 「躺腿30分鐘」縮短彼此距離
日本電影《流浪之月》找來導演李相日執導，《寄生上流》、《嬰兒轉運站》攝影師洪坰杓指導拍攝，廣瀨鈴、松坂桃李主演，橫濱流星、多部未華子參演，共譜這段比愛更加悲痛的故事。
相當「怕生」的廣瀨鈴，和「不擅於撒嬌」的橫濱流星，這次在《流浪之月》中首次合作，飾演論及婚嫁的戀人。兩人在開拍前的彩排始終難以拉近距離，對此，橫濱流星透露導演給他們的建議，「李導演對我們說『雖然有模有樣，但看不見內涵。首先縮短廣瀨鈴和橫濱流星兩個人的距離會比較好』，並給了我們兩個人單獨聊天的時間。在開拍前，我們到外景地松本市逛街、吃蕎麥麵，還去遊樂中心，體驗了普通戀人的相處日常，也因此更自然演繹出片中的角色」。他還表示，為了縮短與廣瀨鈴之間的距離，在彩排室於廣瀨鈴的膝蓋上躺了約30分鐘，令松坂桃李忍不住苦笑道：「我都沒有『膝枕』。」
飾演女主角更紗的廣瀨鈴，繼電影《怒》之後相隔6年再和李導演合作，導演對她說「我認為妳一定能理解這個角色的心情」，令她之後拍攝的每一天都相當緊張，李相日導演也表示，一直深信並希望能再次和她合作。而松坂桃李是第一次和李導演合作，這個角色對他來說更是史上最難的挑戰，「不論怎麼探掘都找不到答案，就像是在迷霧中掙扎、迷失的感覺。李導演也和我用同樣的熱情、角度迷失其中，是沒有經歷過的體驗，令我得到了救贖」。《流浪之月》10月28日在台上映。