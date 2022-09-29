不再是王子！歐洲唯一女王「突拔4王孫頭銜」精簡君主制
英國女王伊莉莎白二世長眠過後，歐洲在位最久的君主為丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II），近期受到王室存廢討論爭議，丹麥王室拋出震撼聲明，宣布將拔除8名王孫其中4人的王室身分，自2023年1月1日開始將當前使用的王子與公主頭銜將不復存在，並稱理由是為了讓王孫們「擁有更多空間過正常的生活」，也算是效法歐洲其他王室精簡君主制的做法。
《丹麥日報》等外媒指出，丹麥王室在當地時間28日發出官方聲明，宣布自2023年1月1日開始，「尤阿金王子殿下的後代將只能使用蒙佩扎（Monpezat）伯爵和伯爵夫人頭銜，丹麥王子和公主頭銜將不復存在。」
現年53歲的女王次子尤阿金王子（Prince Joachim）有過2次婚姻，共育有4個孩子，年齡分布10歲到23歲之間，聲明指出未來這些王子公主們的頭銜將從此不被採用，而是改為蒙佩扎伯爵和伯爵夫人（Count and Countess of Monpezat）；王室表示，女王這個決定是希望替4個孫兒建立更宏偉的架構，給予他們更大的空間，不需考量到自己與王室之間的關係，也不用受到王室義務所限制。
報導指出，丹麥女王的決定類似於近年歐洲其他王室以不同方式進行的變革，然而被摘除頭銜的尼古拉王子及費利克斯王子（尤阿金王子的長子、次子）親生母親則對這個消息表達震驚，並稱王子們心情很糟，感覺自己「被排擠」，不明白身分為何突然遭到拔除。