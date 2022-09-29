周江杰再批竹東文創藝術村

民進黨新竹縣長候選人周江杰針對竹東文創藝術村議題再次出擊，他秀出4年前的縣長選舉公報，批評競選連任的對手楊文科，當時就已經白紙黑字提出「動漫電競文化產業特區」的政見，當地如今完全沒有動漫、電競等文化元素，當然也沒有所謂的產業特區，可見這項政見完全跳票。周江杰向楊文科喊話：「儘管當時推動動漫園區、文創藝術村時的縣長不是楊文科，可是您別忘了自己在當時是副縣長，對此亦責無旁貸。」
楊文科競選總部對此不予回應，而是依照原規劃行程舉辦農漁會後援會成立大會，各區農會、漁會上千名鄉親不畏高溫到場力挺楊文科連任。楊文科指出，他上任後推動農路、水路及水土保持等建設，以及農民三保一金、營養午餐加入有機蔬菜等計畫，讓人民安居樂業是他的目標，未來若連任，楊文科允諾，農漁民福利「只會多不會少！」。
周江杰指出，當年楊文科競選新竹縣長時曾經在政見公報上提過，要設立「動漫電競文化產業特區」，至今也不見蹤影。他所針對的問題是至今仍然荒廢的「竹東文創藝術村」，而楊文科並沒有針對這個質疑做正面回應。周江杰強調，「竹東文創藝術村」是在楊文科主政的縣府時期，經營不善甩鍋給台鐵。讓位於黃金地段的文創藝術村至今依然是廢墟的情況，這是縣府不負責任、不專業的作法。