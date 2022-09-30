高球／王偉祥跨出衛冕第一步 首回合抓六鳥無柏忌獨走

2022台灣名人賽暨第三十六屆三商杯高爾夫邀請賽，今年總獎金100萬美元創下台灣男子高爾夫比賽歷史新高紀錄，在台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）進行首回合，尋求衛冕的王偉祥抓六鳥無柏忌，打出低於標準桿六桿的66桿，暫時獨居領先，並獲得今日最低桿獎─陳河東紀念獎獎金新台幣3萬元；另有五位中外好手包括洪健堯同以一桿之差的67桿，暫並列第二位。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這項四回合七十二洞的大賽將比至10月2日，前兩回合結束後，大會將取排名前50位選手晉級後兩回合決賽。
去年冠軍王偉祥首回合打出六鳥無柏忌的成績，他說推桿功勞最大，27推，且木桿也很直，鐵桿及接近桿發揮得不錯，有14個洞成功打上果嶺，並讓他的小鳥推桿機會多在9-12呎間。他的第8洞三桿短洞，打191碼，一桿開上果嶺，距洞4呎，是首回合最佳代表作。
他指出，其實就放輕鬆打，沒有什麼衛冕壓力，盡量專注在比賽上面，也超出自己預期的平標準桿成績。他也提到今年特別請這座球場出身的年輕職業選手陳宥蓁當他的桿弟，讓他的推桿提高了準度；他並稱讚球場的果嶺越來越進步，十分平順，速度也很適中。
暫並居第二的洪健堯今天也是表現亮麗，一鷹三鳥無柏忌，他在五桿長洞的第七洞，兩桿打到果嶺邊，以推桿推進一記21呎的小鳥推桿；另外兩桿三桿洞第8與第10洞，分別是10呎與15呎上坡與下坡小鳥推桿，尤其是第10洞的小鳥讓他十分開心，「因為自己參賽以來，在那一洞大約只打過三隻小鳥！」
他表示，他在此賽的前面幾場比賽表現得不夠理想，於是趕緊發掘問題，並請教練調整修正揮桿動作，也告訴自己，每一場比賽不要放棄每一桿的機會，總算在這場比賽中，鐵桿恢復準度，手感找回來不少，為自己製造了不少抓鳥機會，「雖然有幾洞有抓鳥機會，可惜沒賺到，不過開球丶切推桿都很有信心，很開心！」洪健堯今年已拿下台巡賽兩冠，包括五月在台灣高爾夫球場舉行的三花TPGA錦標賽，目前暫居台巡賽獎金排名首位。
這項比賽自2019年的90萬美元（約合台 幣2700萬元），增加至100萬美元（約合台幣3100萬元），冠軍獎金也從18萬美元（約合台幣540萬元），升至20萬 美元（約合台幣620萬元）（註：以1美元等於台幣31元計算）。
隸屬亞巡賽的台灣名人賽連續兩年因為全球疫情影響，外籍選手受限於入境防疫隔離措施，無法來台參賽，因此大會於2020年及2021年舉辦分別為總獎金台幣1200萬元及台幣1500萬元的台巡賽；不過仍居兩年來台巡賽總獎金最多的一場比賽。
這項台灣高爾夫界男子第一大賽，今年有來自20個國家的129位中外好手參賽，包括阿根廷丶澳洲丶孟加拉丶巴西英國丶芬蘭丶印度丶印尼丶愛爾蘭丶日本丶韓國丶馬來西亞丶菲律賓丶南非丶新加坡丶瑞典丶泰國丶美國丶辛巴威及台灣，有72位外籍選手（包含一位泰國業餘選手）及57位台灣選手包括52位職業球員與5位業餘選手，同場角逐冠軍獎杯丶獎金與冠軍綠夾克。