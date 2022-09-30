高球／王偉祥跨出衛冕第一步 首回合抓六鳥無柏忌獨走

2022台灣名人賽暨第三十六屆三商杯高爾夫邀請賽，今年總獎金100萬美元創下台灣男子高爾夫比賽歷史新高紀錄，在台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）進行首回合，尋求衛冕的王偉祥抓六鳥無柏忌，打出低於標準桿六桿的66桿，暫時獨居領先，並獲得今日最低桿獎─陳河東紀念獎獎金新台幣3萬元；另有五位中外好手包括洪健堯同以一桿之差的67桿，暫並列第二位。





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