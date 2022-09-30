秋季旅展直擊！民眾瘋搶日韓優惠 旅行業搭解封潮笑嗨嗨
2022台北國際秋季旅展自今（30）日起至10月3日一連四天於世貿一館登場，現場推出元旦春節早鳥優惠、海外旅遊預購方案、五星熱銷住宿券、餐券、SPA泡湯券、伴手禮等，而為了搶攻疫情後的旅遊市場商機，順便為年假出遊熱潮暖身，各大旅行社也針對國內外旅遊祭出優惠，其中包含台灣人最喜愛的日本、韓國，易飛網、旅遊家、駿樺等旅行社，到旅展現場都有好康，有民眾就興奮表示，終於等到國門開放，一定要來旅展搶搶優惠，也有旅行業者表示，雖然政府比預期的早解封，對旅行業原本的安排會有點影響，但仍感到相當開心，希望趁這波風潮推出適合各旅客需求的方案。
旅展一早開放就進場的林小姐向《NOWnews》記者表示，「過去因為防疫，3+4等政策其實對想出國的人都是非常麻煩，剛好這次旅展在10/13即將推行0+7的前幾週，當然希望透過這個機會看看旅行社們有什麼花樣，重點放在日韓的旅遊」。另一名張先生也說道，「距離上次出國已經是疫情爆發前的事，這2年防疫很辛苦，如果真的能共存或順應0+7，當然想出去透透氣，出國的人變多，就更需要優惠省錢，今天有空就來逛逛了。」
「找到了旅遊」業務部副理陳怡臻表示，當初他們內部設想的解封時機是11月，因此主要出團的預定方案、配套優惠都設定在11月，不過政府竟然比預期的早動作，以旅行業角度當然是樂觀看待，可以提早幫客人規劃，消費者也能趁這時機，先打理好1個月後的行程；陳怡臻也提及，這次秋季旅展開跑搭上國門解封熱潮，旅行業者算是相當幸運，能夠直接銜接原本做好的規劃，對大家都是好事。
而針對台灣人最喜愛的日韓旅遊，找到了旅遊推出北海道5天4夜團體行程最低21900元優惠、東京6天5夜，機加酒只要17900元，此外易飛網旅行社表示，只要民眾到秋季旅展現場報名預約沖繩、九州行程，第二人可獨享8000元優惠，報名預約韓國首爾，也有第二人5000元的優惠；旅遊家旅行社則在展場推出限時優惠，只要報名日本、韓國、澳洲、紐西蘭等方案，最高每人折5000元。
在旅展期間，每日前150名於大廳排隊者，皆可獲得紅包一份，可至「大會贈品區」兌換獎品，最大獎為《晶華酒店栢麗廳餐券》；憑當日消費累計滿指定金額（含）的購物單、發票或收據，驗證後可換取QRcode，Google表單填寫完畢即具抽獎資格，每人各金額最多1次，最大獎為「台北美福大飯店行政客房雙人住宿招待券」，另外還有溫泉飯店住宿券、 餐券；此外，現場秀出消費滿500的購物單、發票或收據，立即贈送《查理船長與麗麗》玩偶組、《美人魚太空人》小背包、《Polo 衫或棒球帽》等限量絕版好禮，每日50組。