LOL世界賽／BYG碾壓「巴西冠軍」 28分鐘奪台灣戰隊首勝
《LOL英雄聯盟》一年一度的盛事世界大賽（S12）在今（30）日台灣時間凌晨點燃戰火，賽程首日登場是在墨西哥舉辦的入圍賽，代表太平洋職業聯賽（PCS）出戰的台灣戰隊Beyond Gaming（BYG）則是在單日編號第3場出賽，雖然比賽時間在早上7點多，但Twich、YouTube仍有上萬台灣粉絲關注直播，而BYG也不負眾望，順利在入圍賽第一場以21：3的大比分擊殺差距，遊戲時間28分40秒，擊敗來自巴西的隊伍LOUD，為台灣戰隊奪下第一勝，也往世界大賽正賽跨出第一步。
此役第一波擊殺發生在3分20秒，雙方下路雙人組一陣激戰，雖然首殺由LOUD輔助拿下，但BYG的射手Wako也順勢擊殺對方輔助，達到還能接受的人頭交換；8分20秒，BYG上路Likai搭配打野Husha將對方上路擊殺，加上這段時間拿下小龍等營運，成功將經濟反超，隨後BYG繼續靠著幾波小團戰和營運，將經濟優勢持續擴大，首波大型團戰緊接著在18分時發生，LOUD踏入BYG野區，但卻遭到BYG 5人優秀的團隊配合一一擊破，尤其雙carry位Wako和Minji都有超良好的輸出空間，一波2換5的人頭會戰，幾乎訂定這場比賽的走向。
後續BYG並沒有給對手任何機會，利用巴龍逼團、推塔，徹底拉開雙方裝備差異，最後攻破主堡，替台灣戰隊拿下第一勝，賽後第一次參與世界賽的Likai受訪表示，「自己其實壓力一直很大，今天這場拿下勝利，有釋放的感覺」他也指出，後續入圍賽會針對的北美賽區的EG和歐洲賽區的FNC做提防，因為這兩隊上路「蠻強的」。
《英雄聯盟》世界大賽今年於墨西哥和美國舉辦，來自全世界的24支隊伍將從9/29一路廝殺到11/5；賽制上，共有12支入圍賽隊伍通過抽籤方式分為A、B兩組，每組各6隊，爭取4名晉級小組賽的席次，小組正賽開始後，共16支隊伍分為4組僅行雙循環賽，各組積分前二名隊伍晉級淘汰賽階段，後續四分之一決賽、半決賽與決賽皆為「單敗淘汰制」；本次世界大賽台灣除了從入圍賽打起的BYG外，還有已進入小組賽等待的中信飛牡蠣戰隊（CFO），YT和Twich平台皆會進行現場直播，觀眾粉絲可免費替喜愛的隊伍加油。