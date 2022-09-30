秋老虎持續！週未恐飆「37度高溫」 台北轉濕涼時間曝
中央氣象局表示，今、明（30日、1日）兩天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，今午後高屏地區及西半部山區有局部短暫陣雨，恆春半島亦有零星短暫陣雨，明午後西半部山區有局部短暫陣雨，東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，最新(30日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第18號「中颱洛克」，在琉球東方海面向東北，朝日本南方海面前進，隱含動向仍有變化，但對台無影響。歐洲模式(ECMWF)模擬亦顯示，未來一週並無其他熱帶擾動發展的跡象，看來已脫離活躍期。
吳德榮說明，最新(29日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天(30日)至下週二(4日)，中層大氣為「副熱帶高壓」籠罩，各地晴朗穩定；低層水氣不多，午後山區偶有局部零星降雨的機率，各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大，中午前後紫外線「過量」及「危險」級；溫度方面，北部約為21至36度，中部23至36度，南部23至36度，東部21至35度。明日至下週一為「秋老虎」最盛期，局部地區最高溫會再推升至37度以上，應注意。
下週三(5日)清晨起，東北風漸增強，北台雲量漸增，轉有局部雨；氣溫漸降，北台濕涼，花、東下午起亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小。下週四(6日)大台北、東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；北台陰涼，其他地區氣溫略降。（編輯：陳苾暐）