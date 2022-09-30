全國最年輕候選人邵啟月 與鄭朝方打造竹北音樂城市願景

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鄭朝方也表示，竹北市經多年公私協力，在音樂教育能量累積成果上有目共睹，已培育了無數音樂人才和師資；無論是每年的學生音樂比賽或演奏家、教育師資養成都獨步全國其他相同層級的城市，具有強大競爭力。但因長年在軟硬體上受到忽視，相關文化政策也未被重視，使得這份能成為城市軟實力的能量被埋沒已久。
邵啟月所學專業背景為時尚設計，因此特別列出健全音樂產業環境為主打政見，並特別邀請曾入圍金曲獎和獲得金鐘獎的竹北市長候選人鄭朝方一同與會，與第一線音樂工作者交流音樂城市願景。現場與會代表所提出的演藝空間不友善、每一學期都在為學生煩惱演出場地、竹北沒有鼓勵音樂教育政策等，都是第一線的真實聲音。
邵啟月說，她從小學參加合唱團一直到國中，同時也學管樂，自小就在藝術薰陶的環境下成長，深知藝術文化工作者各階段所遇到的各種困難，包含展演空間不足、就業環境不佳、音樂教育推廣政策不足等。選上後，一定會為藝文產業發聲，打造更好的文化環境。
鄭朝方也表示，竹北擁有跟直轄市相當的稅收，但市民卻享受不到相當的公共福利與基礎建設，更何談落實文化近用。媒合市公所與鄰里資源推廣音樂教育、分眾規劃開展音樂展演空間、行政友善支持藝文團體都是應該做、必須做但是竹北至今未做的；這也顯示了這個城市長期定著的老舊政治結構，對於文化工作者與文化環境的不重視，更使得市民享受不到基本的文化資源。
鄭朝方進一步強調，「因為在意，就會不一樣。」不能只是說竹北好無聊，或用放煙火式的活動辦理來填補，重要的是必須提出更完整、具釜底抽薪的文化政策，才能為城市找到對的治理方針。鄭朝方說選上市長後，會優先盤整或增建一處三到五百人規格的中小型演藝空間，讓音樂產業工作者、演奏者、音樂學習者能有親民的價格、友善的空間來使用，並同步充實藝文展演，逐步來縮短城鄉落差，打造音樂城市，透過公私協力為城市凝聚、發展文化軟實力。