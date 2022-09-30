國造玉山艦交艦　蔡英文：平時可救災、戰時可兩棲增援

國造兩棲船塢登陸艦「玉山軍艦」交艦典禮於今（30）日上午在台灣國際造船股份有限公司高雄港區舉行，由總統蔡英文親臨主持。蔡英文表示，玉山軍艦，在平時，可以執行離島的物資補給、以及人員運送的任務；而在戰時，更能編成特遣部隊，進行兩棲增援。





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