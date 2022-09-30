國造玉山艦交艦　蔡英文：平時可救災、戰時可兩棲增援

國造兩棲船塢登陸艦「玉山軍艦」交艦典禮於今（30）日上午在台灣國際造船股份有限公司高雄港區舉行，由總統蔡英文親臨主持。蔡英文表示，玉山軍艦，在平時，可以執行離島的物資補給、以及人員運送的任務；而在戰時，更能編成特遣部隊，進行兩棲增援。
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蔡英文致詞時表示，對於中國的軍事威脅，唯有強化自我防衛能力，才有真正的和平。落實國防自主，讓國軍有最好的裝備捍衛國家，是不變的政策和決心。未來玉山軍艦，在平時，可以執行離島的物資補給、以及人員運送的任務；當災害發生，也可以擔當救災和緊急醫療的工作。而在戰時，更能編成特遣部隊，進行兩棲增援。玉山軍艦，就是一艘可以具體展現海軍，「平時能救災，戰時能作戰」的運輸艦。
蔡英文表示，有海軍官兵自願請調到玉山軍艦，就是希望能夠接受接艦任務的挑戰，來提升專業能力，這樣的精神，如同去年玉山軍艦下水典禮時，她對大家的期勉，「只要有信心，不論有什麼困難，我們都能一一克服」。她期許海軍、中科院和台船公司，繼續努力，讓所有國艦國造的建案，都能如期如質，順利完成。為中華民國國軍守衛國土，再添力量。
海軍司令部表示，「玉山軍艦」歷經裝備檢整測試、人員訓練、海上試俥及專案整備等階段，於民國111年4月1日編裝生效，隸屬海軍一五一艦隊，編號LPD-1401，艦名「玉山」（YUSHAN），具備外（離）島運補及人員運輸、天然災害救援、臨時野戰醫院設立及國際人道救援等能量，戰時可依令遂行外（離）島增（應）援作戰。
海軍司令部強調，本案為「國艦國造」重要建案，未來將如期完成戰備，納入海軍兵力運用，捍衛海疆安全。