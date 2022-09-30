指控鏡電視案陳耀祥涉貪　國民黨團：不排除提告

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費鴻泰痛批，近期NCC針對資神媒體人周玉洲之亂，立刻開罰40萬，但開罰事由是1年多前，周玉蔻在節目上胡言亂語，有人拿兩張身分證去投票未經查證，如今接獲數十件檢舉案，按照過去公投案開罰，此案應1年後才會處理，NCC企圖用障眼法欺騙大眾，遮掩、拖延就像民進黨台北市長參選人陳時中，將疫苗合約封存30年一樣，30年後還有人會去追查嗎？
費鴻泰還指出，鏡電視取得執照、上架爭議很多，缺乏正當性，「不要說上55台，就連86台也沒有資格」。此外，費鴻泰直言，總統蔡英文有權無責不用面對人民、到國會報告，將近700天不敢接受媒體訪問，「這就是憲政危機」，此案還牽扯到民進黨前祕書長洪耀福洪耀福，簡直是地表最強民間人士，洪耀福也應出面說明，是如何怎麼施壓的？
國民黨團書記長李德維則說，他昨天做了個夢，穿短袖在家裡客廳，看新聞看到NCC被移到86台，因為他穿短袖不是長袖，「猜測此事將發生在未來1、2周內」，不知道是否會成真。李德維痛批，從鏡電視董事長頻頻換人，到現在又傳董事會不接受「小英愛將」董事長鄭優，這表示其管理階層有很大問題，蔡英文、蘇貞昌必須對歷史負責，陳耀祥也不可將意志強加NCC委員。
國民黨團總召曾銘宗說，相關錄音帶流出內容，他已找法律專家研究，陳耀祥已涉嫌違反《貪汙治罪條例》第6條，未依主管或監督事務，明知違背法律，直接或間接圖利自己或他人不法利益。曾銘宗更呼籲陳耀祥「回頭是岸」，待陳赴立法院專案報告後，並視後續發展狀況，國民黨團不排除提告。