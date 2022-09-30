又傳藍白合「新竹換台北」？黃珊珊：只想操作藍綠沒出息
民進黨近來猛打民調領先的台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安，傳出藍白合「新竹換台北」的消息。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊批故意分化，希望大家回到理性辯論，公共政策的辯論，「每天只想操作藍綠，真的很沒有出息」。
黃珊珊今（30）日與民眾黨台北市議員參選人楊寶楨、陳思宇出席「陳思宇競選辦公室暖屋活動」，黃珊珊受訪時被問到「新竹換台北」的傳聞，她表示，藍白合就是故意的分化，這個消息從去年就開始，已經講一兩年了不是嗎？人民非常厭倦這種政治性的操作，尤其最討厭政治分贓，哪個政治人物跟政黨膽敢白紙黑字的說，要政治分贓，這真的是低估人民智慧，市民是有自主意識的，是選民不是選票，不是一堆棋子推來推去，
黃珊珊進一步表示，台北市是市長柯文哲重要的據點，台北8年前其實已經放棄藍綠，藍綠現在放出風聲，無非是拉回藍綠對決，但2022選舉是一場超越藍綠跟跨越政黨的戰爭，希望回到理性辯論，公共政策辯論，「每天只想操作藍綠，真的很沒出息。」
針對民眾黨北市議員選情預估，黃珊珊表示，民眾黨提名8個，當然是希望8席全壘打，由於議員是多席次當選，要民調比較難，重點還是靠勤跑，當然是用整體的氣勢。並強調自己若當選，也希望在台北市議會能有支持的盟友，因此接下來選戰會以團體作戰為優先。